Successo della Tenuta di Frassineto al "Gusto dei Guidi 2024"

Arezzo, 29 agosto 2024 – Grande successo per la Tenuta di Frassineto al “Gusto dei Guidi 2024”, festival del vino svoltosi dal 23 al 25 agosto nel centro storico di Poppi. La commissione di degustatori, incaricati di decretare i vincitori dell’omonimo concorso enologico, ha decretato la vittoria del “Maestro della Chiana 2019” nella categoria IGT Toscana Rosso e del “Sirah Rosè 2023” nella categoria IGT Toscana Rosato.

“Questo prestigioso riconoscimento rappresenta per noi una grande soddisfazione e un attestato di qualità per il nostro lavoro quotidiano nella produzione vinicola – commenta Enrique Miserocchi, presidente della tenuta. – La nostra cantina, situata nel cuore della Toscana, si dedica con passione alla valorizzazione del territorio, combinando tradizione e innovazione per offrire vini di carattere e autenticità.

La regione è una terra ricca di storia e cultura enologica. Per noi è un onore poter contribuire a mantenerne vivo lo spirito attraverso i nostri prodotti”. Il “Gusto dei Guidi”, anche quest’anno organizzato dalla Pro Loco Centro Storico di Poppi e dal Comune di Poppi, in collaborazione con la delegazione di Arezzo dell’Associazione Italiana Sommelier, è uno degli eventi legati alla cultura enologica più autorevoli del territorio regionale.

Il concorso ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare le categorie degli IGT Rossi toscani, IGT rosati di Toscana e le bollicine prodotte con i Metodi Classico e Charmat. “Ricevere questi premi, in una delle manifestazioni enogastronomiche più importanti della regione, è il risultato del nostro impegno costante nella ricerca dell’eccellenza – prosegue Miserocchi.

– Il nostro Rosato, fresco e fragrante, e il nostro Rosso, corposo e ricco di sfumature, hanno conquistato i palati degli esperti per la loro qualità e per la loro capacità di esprimere appieno le caratteristiche uniche della nostra terra”.

Il “Maestro della Chiana” viene prodotto da uve cabernet franc e petit verdot, mentre il “Sirah Rosé” è prodotto da uve syrah. Entrambi nascono nelle cantine del complesso villa-fattoria sorto nel Cinquecento, il quale ha subito nei secoli varie trasformazioni, senza mai disperdere il suo ricco patrimonio storico, architettonico e paesaggistico, che può essere ancora ammirato da tutti coloro che lo visitano.

La Tenuta di Frassineto è un luogo immerso in un contesto di straordinario valore, dove storia, tradizione, passione e innovazione si fondono per dare vita a vini bianchi, rossi e rosé dalle caratteristiche uniche. “Desideriamo ringraziare l’associazione Gusto dei Guidi e la città di Poppi per questo prestigioso riconoscimento, così come tutti coloro che ci hanno supportato lungo il nostro percorso – conclude il presidente della tenuta. –

Questo successo ci stimola a continuare a produrre vini che raccontano una storia, quella della nostra terra, dei nostri vigneti e della passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro”.