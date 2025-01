Subbiano, si ferisce durante una gara podistica: soccorso con l’elicottero Drago

Arezzo, 6 gennaio 2025 – Momenti di paura si sono vissuti a Subbiano nel corso di una gara podistica. I Vigili del Fuoco di Arezzo, del distaccamento di Bibbiena, sono intervenuti per soccorrere una persona che si era infortunata. Il fatto è accaduto questa mattina, 6 gennaio, ai danni di un partecipante alla gara che si è ferito ad un arto proprio mentre stava attraversando una zona impervia, non riuscendo più a proseguire nel suo percorso. Era un luogo che non risultava facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso.

È stato dunque necessario l’intervento dell’elicottero Drago, dei vigili del fuoco di Arezzo, per raggiungere il ferito e soccorrerlo. Per prestare i primi soccorsi al ferito, i Vigili del Fuoco hanno attivato l’elicottero Drago che ha raggiunto la persona ferita calando gli elisoccorritori sul luogo dell’incidente per provvedere al recupero del podista. Successivamente ha potuto raggiungere il luogo dell’intervento anche il personale del soccorso sanitario, che ha fatto le prime valutazioni e stabilizzato la persona ferita. Il partecipante ferito è stato infine recuperato dall’elicottero Drago e trasportato d’urgenza all’ospedale di Arezzo dove è stato ricoverato.

Maurizio Costanzo