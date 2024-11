"Stupido Motel, la storia". Omaggio a Vasco al teatro Tenda

Appuntamento stasera con lo spettacolo musicale "Stupido Motel, la storia" al Teatro Tenda di Arezzo. Questa sera martedì 19 novembre alle ore 21 il Teatro Tenda di Arezzo in zona Ipercoop, ospita un vero e proprio viaggio che non finirà mai. Un vero show dedicato al più grande artista italiano della musica rock, Vasco Rossi. Presenta Diego Spagnoli supportato dalle band Motel Noire e Stargaze.

Lo spettacolo propone un omaggio fedele a Vasco Rossi, l’uomo che ha trasformato la ribellione in poesia e il Rock in un inno di vita. Attraverso la sua musica il pubblico in sala potrà ripercorrere così la storia del più grande rocker italiano, con la partecipazione di Diego Spagnoli che porterà il suo carisma ed energia presentando passo passo questo spettacolo indimenticabile. Un’esperienza unica che vi farà vivere una favola.

Sul palco i più grandi successo di Vasco Rossi, intervallati dallo storytelling delle imprese del grandissimo mito della musica italiana grazie alla partecipazione di Diego Spagnoli che sul palco accanto alla band offrirà uno spettacolo unico dedicato a musica e narrazione.