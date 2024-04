Studenti indiani ospiti del Redi

Dall’India e più precisamente da Nuova Delhi sono arrivati ad Arezzo 30 tra ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Sono gli studenti della Genesis Global School, una scuola tra le più prestigiose della capitale con oltre 12mila studenti dato che nel distretto in cui si trova si occupa dell’istruzioni di ragazzi e ragazze di fatto dai 6 anni fino alla maggiore età. "Di fatto la scuola è una città dentro la città" spiega la professoressa Anna Ajello che insieme alle colleghe Giulia Cesarini, Angela Marangio e alla coordinatrice del dipartimento di Lingue del Redi, Annalisa Scorpio, a novembre avevano accompagnato gli studenti dello scientifico Redi nella capitale Indiana. "Un’esperienza unica per conoscere una cultura diversa, ma soprattutto far inragire i nostri ragazzi, i futuri cittadini del mondo - come spiegano le insegnanti - hanno così avuto modo di conoscere una scuola dove oltre alle materie tradizionali anche lo sport ha una certa rilevanza". Uno scambio nato grazie ad uno studente indiano del liceo Redi che di fatto tramite i genitori, amici di alcuni insegnanti della Genesis Global School, hanno permesso di gettare le basi di questa avventura. E così grazie all’intraprendenza delle insegnanti del Redi e delle loro colleghe indiane Archana Goyal, Nidhie Saxena, Anusha Bhatia e Kakali Datta Banik fino al 21 aprile prossimo gli studenti aretini ospiteranno nelle proprie case i coetanei indiani facendo loro conoscere Arezzo e parte anche della Toscana.