Studenti campioni di geografia. Video del Galilei sulle diversità la scuola vince il titolo italiano

di Matteo Marzotti

POPPI

Hanno letteralmente migliorato il risultato ottenuto nel precedente anno scolastico, riuscendo questa volta a salire sul gradino più alto del podio. Si tratta degli studenti dell’istituto tecnico turistico del Galileo Galilei di

Poppi. Dopo il piazzamento d’onore dello scorso anno la storica scuola casentinese è riuscita a raggiungere il primato a livello nazionale nel concorso Antonella Primi nel campionato di geografia.

Merito del lavoro svolto, del cortometraggio dei ragazzi della 1AT-1BT e 2AT che è stato poi scelto come il migliore in assoluto davanti a scuole di grandi città come ad esempio Bari, Foggia, Pisa e Trento.

Nel video, dedicato all’importanza dello studio in ambito geografico, i ragazzi delle tre classi nati in Italia ma di differenti origini (India, Pakistan, Ucraina e Russia) sensibilizzano le istituzioni sull’importanza che ha la geografia per comprendere le diversità e promuovere un messaggio di speranza e pace.

La giuria dei campionati, composta da giornalisti e docenti universitari, ha premiato così l’idea e la realizzazione degli studenti guidati dal professor Carlo Squillantini, docente di geografia, supportato dall’attenta regia del professor Lenny Graziani.

Grande festa ovviamente per gli studenti protagonisti di questo progetto salito alla ribalta nazionale, ma anche per la stessa scuola che può fregiarsi di un importante titolo. Adesso per i ragazzi e le ragazze dell’istituto casentinese è in arrivo un altro premio visto che potranno soggiornare in Liguria, nella cornice delle Cinque Terre, in occasione di un appuntamento come il Festival della geografia.

L’evento è in programma dall’11 al 15 aprile a Levanto. Un’occasione unica per i protagonisti di questo video, vale a dire Benito Balbonesi, Arjan Bojaj, Lorenzo Enrico Cavalieri, Elizaveta Lisitskaya, Matteo Alterini, Davide Risaliti, Alishan Tariq, Jacopo Pavanelli, Gioele Filippi, Manuel Vadalà, Manmeet Kaur. A loro sono arrivati i complimenti del proprio corpo insegnanti e di tutta la scuola per un traguardo davvero prestigioso.