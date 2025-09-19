Striscione in via Arno, Arezzo: “Gaza brucia! Fermiamo Israele”

Arezzo, 19 settembre 2025 – Nella notte sul cavalcavia di via Arno ad Arezzo sono apparsi una bandiera palestinese e uno striscione con la scritta: Gaza brucia, fermiamo Israele!

"Dopo oltre 70.000 morti di cui quasi 20.000 bambini non si ferma la furia genocida del governo israeliano. Da qualche giorno stanno spianando Gaza city con le bombe e i carri armati, costringendo oltre 400.000 persone ad una fuga disperata verso il niente. – scrivono da “Arezzo per Gaza”.

“Non ci sono più parole per quanto sta accadendo nel silenzio e nella complicità dei paesi occidentali tra cui spicca l'Italia. Ora che anche l'ONU parla apertamente di genocidio tacere è impossibile. Per questo ancora una volta è apparsa la bandiera palestinese. Per questo è apparso uno striscione che ci ricorda che mentre le nostre vite continuano quelle di molti palestinesi no.

E sempre per questo motivo saremo tutte e tutti in piazza oggi allo sciopero generale indetto dalla CGIL e ancora lunedì con i sindacati di base. Gaza sta bruciando, dobbiamo fermare Israele, ora".