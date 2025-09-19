Denunciato "il re di Sant’Agostino". Istigazione allo spaccio sui social

AREZZOPer lui è arrivata un’altra denuncia: ancora guai per il Re di Sant’Agostino, così come si era definito ai microfoni di Mediaset in prima serata. "Dobbiamo spacciare, la polizia non ci fa niente". O qualcosa del genere, messo in rima. Strofe come queste erano il ritornello dell’ultima hit del rapper-maranza che, prima di darsi alla carriera musicale, era stato il braccio destro di Montana. Sì, di quella baby gang che negli anni del covid aveva terrorizzato Arezzo tra rapine, calci e pugni a coetanei e non. L’ultimo superstite, tunisino, sui vent’anni, aveva già alle spalle una condanna a due anni e undici mesi per tutto quello che aveva fatto quando pensava di essere il padrone della città, anche se poi in tribunale non finì benissimo. Nonostante la stangata, sua maestà aveva deciso di continuare la sua attività sui social, fomentando odio e istigazione a delinquere: questa l’ipotesi degli investigatori che, dopo aver visto tutto quello che il ragazzo pubblicava, hanno chiesto ai colleghi della postale di bloccargli tutti gli account. Troppo pericoloso tenerlo libero in rete. I followers li aveva, e tutti erano fomentati da quello che diceva, come fosse un guru davanti ai suoi discepoli. Il rischio di emulazione era più che reale. "Qua tutti mi conoscono, qua tutti mi vogliono bene", aveva detto spavaldo a Paolo Del Debbio, in diretta su Rete Quattro. I contenuti ruotavano intorno al mondo della droga: spacciare era l’imperativo messo a ritornello nei suoi brani. Il tutto condito da odio verso le forze dell’ordine, le stesse che qualche anno prima avevano debellato la sua gang. Da qui il suo odio viscerale verso le divise. La squadra mobile diretta dal dirigente Davide Comito non ha sottovalutato il fenomeno ed è intervenuta in modo capillare: con una denuncia, a completare l’embargo ai social. E non finisce qui. Perché nel cosmo dei ragazzi delinquenti niente va sottovalutato. Nemmeno i minorenni. Come quello che, nel suo profilo Instagram, aveva pubblicato diversi post che lo riprendevano con la pistola in mano. Da lì è scattato il blitz degli uomini della mobile, che hanno perquisito la cameretta del ragazzino, dove c’era un vero arsenale. Non solo pistole giocattolo, quelle da soft air prive del tappo rosso, ma anche coltelli a serramanico. C’erano anche documenti d’identità, tessere sanitarie e bancomat, tutto il bottino di quello che si scoprirà poi essere il provento di furto. Anche per lui è scattata una denuncia, ma se ne occuperà la procura minorile di Firenze. Ha meno di 18 anni. Luca Amodio