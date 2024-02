Strada per la Verna, sì ai lavori. Accordo bipartisan in Regione: "Risposta agli arrivi di pellegrini"

di Sonia Fardelli

La Regione si fa carico di migliorare la strada Sp 208 che conduce al santuario della Verna, anche in vista delle celebrazioni per le Stimmate di San Francesco. Nella seduta della Quarta commissione del Consiglio Regionale della Toscana è stata approvata all’unanimità una mozione in merito a questa strada provinciale a prima firma del consigliere regionale Gabriele Veneri di Fratelli d’Italia e sottoscritta anche dai consiglieri Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi e Diego Petrucci, a cui si è aggiunta, per la maggioranza, la consigliera e presidente della commissione Lucia De Robertis del Pd. L’atto votato è frutto di un importante lavoro di condivisione tra le componenti politiche di maggioranza e opposizione, con cui si è giunti a votare un nuovo testo sostitutivo che fornirà indirizzi puntuali alla Giunta per venire incontro alle esigenze dei cittadini della Valtiberina e del Casentino, ma anche dei tanti turisti che utilizzano la Sp 208 per recarsi al santuario. L’impegnativa dell’atto, infatti, prevede di proseguire nel sostegno alla migliore accessibilità al santuario della Verna, anche attraverso l’attivazione di un tavolo di confronto con la Provincia di Arezzo e con i soggetti competenti in merito all’intervento strutturale necessario per rendere più sicura e meglio fruibile la Sp 208. Ma anche di valutare la possibilità di stanziare un contributo straordinario per l’intervento di ristrutturazione di questa importante via di comunicazione.

"Questo atto nasce da una segnalazione della consigliera della Provincia di Arezzo Laura Chieli (FdI) – spiega Veneri – La strada, infatti, seppure puntualmente oggetto di adeguata manutenzione da parte della Provincia di Arezzo necessita di lavori più rilevanti, per i quali la Provincia non ha i fondi necessari. La Sp 208 è fondamentale come collegamento tra la Valtiberina ed il Casentino, ma anche per le varie ricorrenze dallo spiccato valore spirituale e religioso che si presenteranno a breve comportando un afflusso straordinario di persone con auto e pullman. Ecco perché diventa indispensabile un intervento preventivo di grande portata. Sono infatti imminenti le celebrazioni per gli 800 anni dal ricevimento delle Stimmate da parte di San Francesco e molte persone e fedeli saliranno fino al santuario della Verna".