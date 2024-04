Strada asfaltata sul Pratomagno: "Giù le mani dalle montagne". Arriva il trekking di protesta

Dopo le assemblee, una manifestazione. Per sabato 11 maggio il comitato Pratomagno Senza Asfalto ha in programma di organizzare un trekking di protesta proprio su quel crinale che la Regione Toscana vorrebbe asfaltare. L’appuntamento è per le 12 all’incrocio per Bagni di Cetica, da dove partirà una camminata per ribadire la contrarietà di associazioni e cittadini al progetto. "Giù le mani dalle montagne toscane" è il titolo dell’iniziativa, coordinata con i comitati territoriali delle Apuane, della Valle del Serchio, della Montagna Pistoiese e del Mugello. Un’occasione in più per tenere i riflettori accesi sulla vicenda che ormai da mesi tiene banco nel dibattito pubblico valdarnese e non solo. Ma le iniziative del comitato non si fermano e proseguono anche in questi giorni. Oggi dalle 10 alle 14 si terrà un sit-in in piazza Piave a Castel San Niccolò e un altro presidio è fissato per sabato 4 maggio, sempre dalle 10 alle 14, in piazza Aldo Moro a Reggello. Entrambe le manifestazioni sono promosse dal collettivo Atlatl di Loro Ciuffenna, Ecomuseo della Montagna Fiorentina, associazione I’ Bercio, Collettivo Bujanov, Terra Libera Tutti, associazione Per la Valdambra e Casentino Antifascista. Nelle ultime settimane, anche il sindaco di Loro Ciuffenna Moreno Botti è apparso disponibile a valutare alternative al bitume.

Botti aveva ricordato che il territoriale comunale è interessato solo per una piccola parte, mentre Castel San Niccolò e Montemignaio detengono le porzioni di strada bianca maggiori. "Molti tratti sono già asfaltati e il completamento della panoramica non riguarda assolutamente il crinale" aveva spiegato Botti all’assemblea dei comitati. Il progetto prevede l’asfaltatura di 12 chilometri di strada bianca, dalla zona della Croce fino alla Secchieta. Al disegno di riqualificazione dell’ente regionale è stato presentato un documento tecnico d’opposizione firmato da 21 associazioni e 41 esperti del settore tra cui forestali, agronomi, biologi, guide ambientali e geologi.

Il documento, come hanno spiegato i promotori del comitato Pratomagno Senza Asfalto, mette in luce come quest’opera sia in contrasto con indicazioni e impegni presi dalla Regione stessa attraverso il Piano Paesaggistico del Valdarno e i due piani di gestione delle zone di conservazione speciale della Rete Natura 2000 della UE, oltre ad essere contrario ai pareri di Ispra e della Soprintendenza di Arezzo. In attesa di eventuali novità dalle istituzioni, i gruppi organizzati si ritroveranno l’11 maggio per alzare nuovamente la voce.