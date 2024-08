Storie di Toscana e il Circo per bambini

Arriva un nuovo evento pensato per bambini e famiglie all’interno dell’estate di Raggiolo. Questa sera alle 21 è infatti atteso il grande ritorno del Circo degli Zuzzurelloni che vedrà l’allegria di suonatori, saltimbanco, mangiafuoco, prestigiatori, giocolieri, ma anche di acrobati, pagliacci, funamboli e ballerini, invadere piazza San Michele. L’evento è a partecipazione libera e gratuita ed è inserito all’interno della rassegna RaggioloEstate2024 che, organizzata dalla Brigata di Raggiolo, proporrà un intero mese di eventi diffusi tra diversi angoli del piccolo borgo casentinese. Torna oggi il teatro al Parco Pertini di Arezzo con un percorso teatrale per bambini e famiglie. Lo spettacolo di Habanera teatro dal titolo Storie di Toscana andrà in scena alle 17,30. Due novelle della cultura toscana introdotte da due tipici personaggi toscani: Gianni Stento e il pronipote del Grillo di Pinocchio, di e con Patrizia Ascione e Stefano Cavallini. In tutte le compagnie di Teatro di Figura e di burattini in particolare, non può mancare una produzione che racconti le storie della propria terra. Nel nostro caso, la Toscana, appunto.