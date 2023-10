Storica parrucchiera premiata dal Comune

Nuova targa del Comune per premiare un importante traguardo imprenditoriale a Bibbiena. Questa volta il sindaco Filippo Vagnoli ha premiato Marilù Serrotti, una delle storiche parrucchiere del paese, che festeggia 55 anni di lavoro. Marilù era ancora una ragazzina quando nel 1968 scelse questo lavoro, attorno al quale ha costruito poi tutta la sua vita.

"Per me il lavoro è stato fondamentale come donna, come madre e nonostante i sacrifici che ho dovuto inevitabilmente fare. Mio figlio Lorenzo è cresciuto in negozio con me, in questo luogo che è stato la mia vita, la mia realizzazione. Amo così tanto quello che faccio che, come dico sempre, mi devono costringere per smettere. Stare al pubblico, accanto alle persone che si affidano a me ormai da quando ho aperto il negozio, è qualcosa di unico".