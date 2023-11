Stop a truffe e furti: al via un ciclo d’incontri

Arezzo, 1 novrembre 2023 – Dopo il successo riscosso a fine 2021 e all’indomani degli episodi di piccola criminalità risalenti all’ultimo periodo, l’amministrazione comunale ha organizzato, in collaborazione con Anap – Confartigianato, il primo di una serie d’incontri volti ad informare la popolazione anziana e non solo circa la buone prassi e accorgimenti per prevenire questi odiosi fenomeni.

L’appuntamento è per martedì 7 novembre alle 21 al circolo del Boscatello. Saranno presenti il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Cortona, Antonio De Santis, e il Comandante della Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino, Marcellino Lunghini, oltre al Comandante della stazione dei Carabinieri, Luogotenente Donato Amodio.

Truffe, furti di ogni genere saranno i temi che verranno affrontati ma anche il corretto uso dei social media il tutto al fine di adottare comportanti corretti per scongiurare eventuali episodi criminosi.

“La scelta degli argomenti è scaturita proprio durante lo scorso ciclo d’incontri grazie alle domande e interventi dei partecipanti che arricchirono il confronto.

È importante puntare sulla prevenzione ma è altrettanto importante far sentire la vicinanza delle forze dell’ordine alla popolazione soprattutto di quella più a rischio e far capire il grande lavoro delle autorità che magari, talvolta, non viene percepito all’esterno" dichiara l’assessore alla Sicurezza, Chiara Cappelletti.