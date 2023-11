Stinco, birra e tanta musica nel Novemberfest di Montecchio

Si chiama Novemberfest, ed è la festa che fa del novembre di Castiglion Fiorentino un posto coloratissimo. Appuntamento per il secondo fine settimana con la rassegna gastronomica dedicata principalmente alla birra e all’iconico stinco di maiale cotto nel forno a legna che, grazie all’atmosfera calda, allegra, a tratti goliardica che omaggia con enorme rispetto il mood del celebre Oktoberfest, si è ritagliata negli anni un ruolo da protagonista nel calendario autunnale della Valdichiana e non solo. Il corrispondente aretino degli enormi stand di Monaco di Baviera è il "Pallone" di Montecchio Vesponi, a pochi chilometri da Castiglion Fiorentino, dove per due weekend è possibile degustare sette tipologie di birra internazionali e artigianali, e specialità culinarie quali wurstel, hamburger, canederli, salumi e formaggi tirolesi, gulasch e i famosi brezel, proposti quest’anno in più varianti. In questo menù a forte trazione carnivora non mancano le opzioni per vegani e vegetariani. Fra le novità 2023, il ritorno al bancone delle etichette del locale Birrificio San Girolamo che per celebrare il quindicinale di Novemberfest ha creato la birra speciale Wikinger. Per quanto concerne invece il programma di intrattenimenti, la commissione eventi di Porta Romana conferma gli appuntamenti di successo, dai locali Cranium venerdì 10, fino ad alcune proposte inedite: come l’Enjoy Party con Mr Leo e Fabio Donati giovedì 9 e infine l’Euphoria sabato 11 novembre. Come da recente tradizione, la chiusura della festa sarà dedicata a un momento di solidarietà, quest’anno incentrato sulle attività, le persone e le storie dell’associazione Crescere.

Il "Pallone" ospita durante tutte le serate lo spazio bimbi con animazione e giochi per i più piccoli. Novemberfest è organizzato con la collaborazione della Polisportiva Montecchio Vesponi e il patrocinio di Comune, Pro Loco ed Ente Palio della città di Castiglion Fiorentino.