Stati Uniti d’Europa al via senza Bellanova

Non c’era l’onorevole Teresa Bellanova ma il battesimo della lista Stati Uniti d’Europa è stata comunque un successo alla Casa dell’Energia.

Il comitato del portavoce Gianluca Ustori ha presentato il suo progetto politico: presenti diversi esponenti dei partiti che sostengono il progetto tra cui Italia Viva con Gianni Ulivelli (nella foto) e +Europa con Paolo Casalini. Tra i persenti anche Camillo Brezzi, ex assessore della giunta Fanfani. IL partito nato dall’accordo tra Matteo Renzi ed Emma Bonino,

Durante l’incontro di ieri mattina si è sottolineata l’urgenza di un cambiamento epocale dell’Unione Europea, se non vuole condannarsi all’irrilevanza globale e che il vero obiettivo è sfidare il sovranismo. Alla fine, dopo aver iniziato la campagna elettorale “Al Centro” in solitaria più per scaramanzia che per convinzione, Matteo Renzi c’è riuscito: la lista di scopo “Stati Uniti d’Europa” lanciata dalla storica leader radicale Emma Bonino il 24 febbraio scorso sì farà anche senza Azione di Carlo Calenda, che continua a porre il suo fermo veto ad una nuova iniziativa politica con Renzi dopo il fallimento fragoroso del Terzo polo (quasi 8% alle politiche del 2022).

Sulla carta la nuova lista supera abbondantemente la soglia del 4%, incerta invece per Azione da sola, e può contendere terreno al Pd attraendo il voto dei “riformisti” delusi dalla linea Schlein. Resta da vedere se il cartello elettorale avrà un seguito politico, se insomma potrà nascere una terza gamba del centrosinistra in vista delle prossime elezioni politiche. Ma il 2027.