Stangata al botteghino della Fortezza. InTour: "Rincaro solo per la mostra"

Il biglietto intero da 4 sale a 8 euro, mentre i residenti di Arezzo, che godevano dell’ingresso gratuito, dovranno adesso pagare 4 euro. Il cambiamento dei prezzi d’ingresso alla Fortezza annunciato sulla pagina Facebook e sul sito della Fondazione, ha fatto molto discutere, con polemiche a non finire. Tra le reazioni quelle del Pd: "È bastata questa comunicazione sul sito istituzionale della Fondazione Guido d’Arezzo e soprattutto nelle pagine social per far scatenare un’ondata di indignazione generale tanto da costringere la Fondazione stessa a diramare una nota per specificare, due giorni dopo l’annuncio, che tali rincari sono di carattere temporaneo in quanto collegati ad una mostra d’arte presente in fortezza fino al 23 agosto. Invitiamo la Fondazione a riservare maggior attenzione nella propria comunicazione al fine di evitare polemiche del tutto eludibili.

L’annuncio apparso sul sito della Fondazione recita: "Da lunedì 29 luglio l’ingresso alla Fortezza Medicea di Arezzo è a pagamento in occasione straordinaria della mostra Willow – Perso nel giallo del vento". Lo specifica il sito della Fondazione Guido d’Arezzo, indicando poi il tariffario d’ingresso: otto euro intero, ridotto e residenti, 4 euro, 18 euro biglietto famiglia. Gratuito: minori di 14 anni. "Tanto" per l’arte contemporanea mutuata dalla strada nella mostra dedicata all’artista milanese Willow – al secolo Filippo Bruno – tra grafica, fumetto e street art. La pittura di Willow, una sorta di "codice metropolitano rivisitato in senso naturalistico", ad Arezzo mette lo stile tipico del graffito milanese in dialogo con la struttura della Fortezza, punteggiandone sottarchi, svasature, corridoi e camminamenti.