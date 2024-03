Stand-up comedy in zona Malpighi: risate con Noemi e Lorenzo

Al via la prima edizione di Malpighi 329 Stand-up, rassegna a cura di Arezzo che Spacca e Farrago. Le due associazioni di promozione sociale che da anni collaborano nell’organizzazione e nella realizzazione di eventi, iniziative e corsi di formazione volti a valorizzare il lavoro giovanile nel mondo della cultura e dello spettacolo, presentano la prima edizione di Malpighi 329 Stand-Up, che si svolgerà presso il Malpighi Hub, centro polifunzionale di via Fiorentina 329, tra marzo e maggio. Quattro gli appuntamenti che vedranno avvicendarsi nel salone del centro giovani promesse e acclamati veterani della nuova comicità italiana. Si parte stasera giovedì 28 marzo con i due artisti emergenti Noemi Carlini, irriverente maestra d’asilo folignate trapiantata a Roma, e Lorenzo Catalini, comico di Follonica che sta attualmente portando in giro lo spettacolo "Fantasticherie". Giovedì 18 aprile vedrà l’esibizione del nostro illustre concittadino Alessandro Gori, aka "Lo Sgargabonzi", che ha scelto la nuova rassegna a conclusione del suo tour incentrato su una satira sempre più pungente. In data giovedì 2 maggio avremo ancora l’alternarsi sul palco di due giovani comici, Pasquale Gorrasi e Matteo Picardi, per una serata 100% toscana. Direttamente dai cast di Comedy Central, Zelig Tv e Amazon Prime, chiuderà la stagione di questa nuova rassegna l’ironia politicamente scorretta di Ivano Bisi, atteso per giovedì 23 maggio. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Il Malpighi Hub ha visto finora svolgersi nelle sue sale eventi e iniziative dal profilo prettamente musicale; i ragazzi che lavorano per questa realtà hanno deciso dunque di allargare il panorama dell’offerta proposta al pubblico, attingendo da un mondo artistico ancora acerbo e inesplorato della città. Ingresso gratuito riservato ai soci. Sarà possibile tesserarsi ad Arezzo che Spacca Aps e a Farrago Aps in qualsiasi momento online oppure direttamente presso il Malpighi Hub, ad ogni appuntamento della rassegna.