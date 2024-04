Lecco, serve un miracolo per evitare la C

Il Lecco cerca un risultato di prestigio contro i primi della classe del Parma, ormai ad un passo dalla promozione in serie A. Ultimissimo e ormai in serie C, con la sola matematica a dire il contrario, il Lecco di Andrea Malgrati oggi pomeriggio alle 14 va a far visita alla capolista Parma con la chiara intenzione di non voler fare la vittima sacrificale ma di giocare al massimo per uscire dal campo a testa alta. "Andiamo a Parma per giocarcela - dice Andrea Malgrati -, vogliamo disputare una grande partita, evitando di commettere i soliti errori".

Tante le assenze. Oltre agli squalificati Lepore e Celjak, e al portiere Lamanna, out fino al termine della stagione, a Parma non ci saranno Inglese, Beretta e Listkowski.

(4-3-3): Melgrati, Lemmens, Capradossi, Bianconi, Caporale; Sersanti, Degli Innocenti, Ionita; Crociata, Novakovich, Buso.

Fulvio D’Eri