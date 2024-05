Stand up comedy con Pasquale Gorrasi e Matteo Picardi

Arezzo che Spacca e Farrago, associazioni di promozione sociale che da anni collaborano nell’organizzazione e nella realizzazione di eventi, iniziative e corsi di formazione volti a valorizzare il lavoro giovanile nel mondo della cultura e dello spettacolo, presentano il terzo appuntamento di Malpighi 329 Stand-Up, che si svolgerà presso il Malpighi Hub, centro polifunzionale di via Fiorentina 329, domani giovedì 2 maggio alle 21. Dopo il tutto esaurito della serata del 18 aprile, che ha visto il pubblico estasiato dalla mordace satira di un ospite di fama nazionale come "Lo Sgargabonzi", la nostra di stand-up comedy torna alla ricerca di talenti emergenti e lo fa con due giovani artisti toscani; da una parte Pasquale Gorrasi che, fattosi faticosamente strada negli ambienti di provincia e fresco dell’esperienza del laboratorio teatrale Leningrad di Pisa, dal 2023 porta in scena il suo primo spettacolo; dall’altra il pratese Matteo Picardi, un navigato videomaker che dal 2021 ha deciso di intraprendere anche la strada dello stand-up comedian entrando a far parte del collettivo comico La Locura. Ingresso gratuito riservato ai soci. Sarà possibile tesserarsi.