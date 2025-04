Spunta una volta ai Giardini Porcinai. La Soprintendenza corre sul posto

Dopo le vecchie condotte fognarie ormai inutilizzate, gli scavi ai giardini Porcinai hanno portato alla luce delle volte, "forse facenti parte proprio delle vecchie fognature" spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi. La preoccupazione degli aretini è alta. "Adesso si interromperanno i lavori?" si chiedono. La risposta arriva dall’assessore stesso: "Mercoledì scorso abbiamo effettuato un sopralluogo insieme alla sovrintendenza per capire come procedere, dopo una valutazione storica del ritrovamento e una valutazione dell’intervento da effettuare. Mentre faremo questo i lavori ai Porcinai proseguiranno come se niente fosse accaduto" spiega Casi. E la prossima settimana è già previsto un nuovo incontro: "Ci presenteremo con un progetto di soletta strutturale, che abbiamo già realizzato da proporre come soluzione". Intanto è stato affrontato il tema del consolidamento delle vecchie condotte fognarie, per garantire la sicurezza delle nuove pavimentazioni. Se niente cambierà il cronoprogramma indica un altro mese per poter tagliare il nastro di un intervento che vale 600mila euro, tanto atteso dagli aretini. I lavori di riqualificazione stanno infatti entrando nella loro fase finale. Avviati anche gli interventi nella parte centrale di piazzetta Edo Gori che una volta conclusi collegheranno le due parti dei Giardini. "Quest’area a fine lavorazioni si presenterà più decorosa, più moderna, più vivibile e senz’altro più sicura, motivo per cui abbiamo deciso di portare avanti anche una valutazione da parte di uno specialista su tutte le piante, con relazioni e prove tecniche approfondite che ci garantiscano una sicurezza per i nostri concittadini" conclude Casi.