"Spudorata". Lo spettacolo in scena al Virginian

Si chiama "Spudorata – Uno spettacolo che la appoggia piano" quello che andrà in scena al Teatro Virginian di Arezzo questa sera mercoledì 11 dicembre alle ore 21. Lo spettacolo di e con Lisa Moras è la confessione semiseria, molto ironica e sul filo del disagio di una quasi quarantenne che si trova ad un punto della vita in cui inizia a porsi domande sulla vita e sul sesso, su quello che ha fatto, su quello che non ha fatto, sulla quantità, sulla qualità e sulle età.

Fra domande aperte, canzoni trap, memorie da millennials e dubbi esistenziali, la protagonista intraprende un viaggio attraverso situazioni e disavventure.

E chissà dove condurrà. "Se vi chiedessi con quante persone avete fatto sesso nella vostra vita sapreste rispondere? No perché io mi sono dovuta sedere e fare una lista. E sono arrivata a ventuno unità di cui sono più o meno certa. Persone di cui ricordo il nome e il pene. Persone di cui ricordo solo il pene. Persone senza pene. Cioè donne" dice la protagonista.