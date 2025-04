Sportello Misericordia. Servizi digitali per tutti

In un’era sempre più digitalizzata, dove anche le più semplici pratiche burocratiche possono essere espletate sul web, ecco un concreto aiuto verso chi, magari meno avvezzo di tanti altri in determinate tematiche, vuol accedere ai servizi che le pubbliche amministrazioni permettono di sbrigare direttamente dal proprio pc o smartphone dove meglio si crede, senza code agli sportelli o perdite di tempo varie nel bel mezzo magari di una giornata lavorativa dove si hanno, per davvero, i minuti contati.

All’interno della Misericordia di Montevarchi, in via Garigliano 6, è attivo il punto digitale facile nient’altro che un utile servizio per poter attivare la carta di identità elettronica, comunemente chiamata CIE, o lo SPID, l’identità digitale, per entrare direttamente in contatto oltre che con i servizi pubblici anche con semplici privati che, in perfetta linea con i tempi, scelgono questi due strumenti per poter alleggerire il carico di lavoro quotidiano.

All’interno della confraternita montevarchina sarà a disposizione della collettività un esperto che, in maniera del tutto gratuita, attiverà questi due importanti servizi per poi instradare il soggetto all’interno del web e fargli capire tutti i vantaggi che ne possono derivare senza dover, gioco forza, presenziare in un pubblico ufficio per portare a compimento una pratica che si ha estrema necessità di espletare.

Un viaggio, insomma, verso le nuove tecnologie digitali che sarà possibile fare tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 all’interno della sede della Misericordia locale, a cui ci si può rivolgere anche tramite telefono allo 055.980159 per avere maggiori informazioni o prendere eventualmente un appuntamento o per e-mail all’indirizzo [email protected]

Massimo Bagiardi