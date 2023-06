Sport sotto le stelle Cammarelle trasforma Camucia in un ring

di Laura Lucente

"Sport sotto le stelle" alle porte. Dopo l’anteprima di sabato scorso al Centro commerciale "I girasoli", venerdì a Camucia torna una delle manifestazioni più amate dedicata alle associazioni locali e gli atleti. Una serata di sport ma anche di divertimento in cui il tessuto commerciale farà la sua parte con iniziative per tutti, dai grandi ai bambini. E anche quest’anno non mancheranno gli ospiti: da Roberto Cammarelle, il celebre pugile della categoria pesi supermassimi, medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Pechino del 2008 a Giulia Vernata, atleta paralimpica del tiro a volo fino all’ex pugile Adriano Nicchi e al capitano della Ss Arezzo Andrea Settembrini. Per tutta la serata, grazie al supporto di Confcommercio e Confesercenti, i negozi saranno aperti, ci saranno mercatini e i locali organizzeranno aperitivi, DJ Set e degustazioni gastronomiche. "Anche quest’anno abbiamo registrato un grande entusiasmo da parte delle società sportive e di volontariato per quello che ormai rappresenta un appuntamento immancabile per Camucia", commenta con soddisfazione l’assessore allo sport Silvia Spensierati Il via è previsto per le ore 18 in via 25 Aprile con la performance delle ragazze della Ritmica Cortonese e lo spettacolo dei ragazzi speciali del Cam "Dipende da te".

Dalle ore 18:30 le strade di Camucia saranno il teatro delle associazioni sportive che effettueranno dimostrazioni delle varie discipline con possibilità aperta ai cittadini. Al parco della Pinetina di Camucia spazio agli stand delle associazioni di volontariato che potranno far conoscere le loro attività alla cittadinanza. Non mancheranno giochi ed esibizioni, mentre dalle ore 19, in Viale Regina Elena e Via 25 Aprile ci terranno le performance a cura di: Associazione Culturale Danza Asd e Team Cerchio Aereo, Gruppo musicale Etrusco Sound. La festa si sposta quest’anno al parco Petri con la Gincana per i bambini alle 18,30 a cura di Asd Ciclismo Terontola; Ciclo club quota mille, Polisportiva Val di Loreto, Gs Ossaia.

Alle 19:30 si terrà la Corsa d’inizio estate con partenza da Via Ipogeo, a cura di Evolution Ssd Srl e Sport Events Cortona asd. Alla stessa ora scatta anche la competizione di Orienteering (corsa di orientamento con mappa) a cura di Asd Stella Polare con partenza da via Sandrelli. Alle ore 20 spazio alla gastronomia con la cena in viale Regina Elena a cura delle attività commerciali, a seguire si terranno le premiazioni "Cortona Città dello Sport" e quindi il finale in viale Matteotti con l’esibizione "free style" di skate, roller e bici. "Sport sotto le stelle", è un’iniziativa organizzata dall’ufficio Sport del Comune di Cortona con il patrocinio del Consiglio regionale della Toscana, della Regione Toscana, della Provincia di Arezzo, del Coni e il contributo della Banca Popolare di Cortona.