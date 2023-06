Sport e inclusione. Iniziativa a San Giovanni

Arezzo, 01 giugno 2023 – Lo sport include. Da sempre. E se n'è avuta l'ennesima riprova questa mattina a San Giovanni dove si è tenuta una manifestazione di basket unificato. Insieme, nella stessa squadra, atleti con e senza disabilità. Un bellissimo progetto, inserito all'interno del Festival dello Sport, che ha visto protagoniste otto scuole del territorio: l'Istituto Petrarca di Montevarchi, i Comprensivi Masaccio e Marconi di San Giovanni, il Giovanni XXIII di Terranuova, L'Isis Benedetto Varchi di Montevarchi, l'Isis Valdarno, i Licei Giovanni da San Giovanni e il Liceo Artistico di Arezzo. Al Palazzetto comunale di via Genova, a partire dalle ore 9, un torneo organizzato dai docenti Pietro Bianchi e Jessica Pierozzi. Una mattinata dedicata all'inclusione organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale di San Giovanni. Il progetto scuola di "Special Olympics Italia" rientra tra le attività scolastiche a carattere nazionale e regionale promosse da Coni e Cip. Consente di sperimentare e valorizzare le diverse abilità, creando occasioni di conoscenza e aumentando la disponibilità all'accoglienza della diversità. Incoraggia inoltre docenti e studenti ad essere promotori del cambiamento culturale e sociale attraverso il gioco e l'attività sportiva unificata, creando una comunità sempre più inclusiva.

“Questo è l’intento con cui, come amministrazione comunale – hanno dichiarato il sindaco Valentina Vadi e l’assessore allo sport Nadia Garuglieri – promuoviamo le diverse attività di inclusione, compreso quelle sportive, come quelle realizzate dalla società Synergy nel settore del basket. Per questo motivo abbiamo favorito una sinergia tra comune di San Giovanni Valdarno, scuole aderenti al ‘progetto scuola di Special Olympics’ e società Synergy basket con le quali è stato condiviso un percorso formativo dedicato agli studenti sul valore che lo sport assume per i ragazzi/e con disabilità. Oggi siamo orgogliosi del percorso che abbiamo fatto e soprattutto di essere riusciti a far convergere proprio a San Giovanni Valdarno le esperienze di tutte le scuole, anche di altri comuni. Siamo convinti che lo sport, fornendo ai giovani, con e senza disabilità, l’opportunità di allenarsi e giocare insieme come compagni di squadra, promuova lo sviluppo non solo di abilità tecniche ma anche di quelle relazionali favorendo l’inclusione dentro e fuori dal campo. Ringraziamo tutti i soggetti presenti che hanno reso possibile questo lavoro sinergico ed in particolare gli studenti delle scuole che hanno aderito all’iniziativa”.