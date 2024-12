Sponsor dei piccoli. Il logo nelle loro maglie

"Sostieni il futuro" è il monito di Orgoglio Amaranto, che ha deciso di sponsorizzare le squadre dei più piccoli sia della Ss Arezzo che dell’Acf Arezzo. E così, sulle maglie dei pulcini delle due società campeggerà il logo del comitato dei tifosi, che detiene peraltro l’1% delle quote sociali del sodalizio presieduto da Guglielmo Manzo. Un’iniziativa che sottolinea l’attenzione nei confronti del settore giovanile da parte di Orgoglio Amaranto e il legame del comitato con entrambe le società calcistiche della città. "Abbiamo spontaneamente proposto questa sponsorizzazione – dichiara il presidente del comitato Daniele Farsetti – perché da sempre rimarchiamo l’importanza del settore giovanile come base per una società professionistica sostenibile e per creare senso di appartenenza".