"Spillo" di Amici a La Maison della danza

Ancora un evento formativo per le allieve delle scuole di danza della Provincia di Arezzo. Oggi arriva in città, ospite de La Maison della Danza, il ballerino e coreografo Simone "Spillo" Milani per uno stage imperdibile di hip hop. Il Maestro Roberto Scortecci, direttore artistico de La Maison della Danza, è da sempre convinto che il costante confronto con grandi professionisti del settore possa consentire alle giovani ballerine della nostra città di studiare di più e meglio, così da poter crescere facendosi strada nel mondo della danza che conta. Ecco che La Maison della Danza guarda in alto e pensa in grande ospitando un professionista di grandissima rilevanza nazionale ed internazionale. Simone "Spillo" Milani, classe 1998, inizia a studiare danza a soli 7 anni presso la Kledi Dance di Roma, dove insegna. Viene seguito da Alice Cimoroni, importante coreografa che gli permette di diventare insegnante già dall’età di 16 anni collaborando nelle coreografie per programmi televisivi. Esordisce nel mondo dello spettacolo nel 2011 ballando nello show di Lorella Cuccarini, Un amico è così, in onda su Rai Uno. Approda poi su Rai Gulp nella serie Maggie e Bianca e nello spot Tim con Sven Otten e il duo musicale Benji & Fede. Inoltre, balla per il cantante Riki durante il Wind Summer Festival. Nel 2019 diventa coreografo per il serale del talent Amici, oggi è uno dei ballerini professionisti del popolare talent condotto da Maria de Filippi. per iscrizioni: 334 2589258.