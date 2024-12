Spettacolo sabato al teatro comunale

Penultimo appuntamento per la nona edizione della rassegna "Materiali In Scena", organizzata dal Comune di Cavriglia e da Materiali Sonori. Sabato 14 dicembre, alle 21.15 al Teatro Comunale, verrà presentato lo spettacolo"Oltre - Io prima me dopo" con Marco Floris e Alessandro Corsi, che firma anche la regia. Lo spettacolo nasce dalle poesie di Mark Sirolf e si snoda attraverso l’intrecciarsi di un racconto di vita con il percorso poetico, fucina di sensazioni, immagini, odori, suoni, cieli inarrivabili, cieli solitari, asfissianti. Viene presentato nell’ambito del progetto di sensibilizzazione e promozione di stili di vita sani a cura del Ser.D, distretto sociosanitario USL Toscana sud-est. L’ingresso è gratuito. Materiali in Scena 2024 si concluderà venerdì 20 dicembre con un evento speciale:"True Love Will Find You in the End".