Spettacolo al Signorelli. C’è Monti

Lo spettacolo "Ti sposo ma non troppo" con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, previsto oggi e domani al Teatro Signorelli di Cortona, è stato annullato dalla produzione per cause indipendenti dalla volontà della Fondazione Toscana Spettacolo onlus e del Comune di Cortona. Lo spettacolo sarà sostituito con Strappo alla regola, con Maria Amelia Monti, programmato per martedì 8 e mercoledì 9 aprile alle 21. La Fondazione Toscana Spettacolo onlus, l’Amministrazione comunale e l’Accademia degli Arditi si scusano con gli spettatori per il disagio, indipendente dalla loro responsabilità. Il cambio di programma è stato comunicato dalla compagnia a Fondazione Toscana Spettacolo, Accademia degli Arditi e Comune di Cortona. Vanessa Incontrada doveva già essere protagonista a gennaio, ma la data era stata rinviata per una indisposizione, adesso giunge il definitivo annullamento per "sopraggiunti impegni di Vanessa Incontrada". Nella programmazione del Teatro Signorelli viene così inclusa la commedia scritta e diretta da Edoardo Erba con la partecipazione in video di Asia Argento, Marina Massironi, Sebastiano Somma e con Daniele Gaggianesi, Giuseppe Lelli, Francesco Meoni, Sabina Vannucchi, Fabio Zulli. Orietta, un personaggio secondario di un film dell’orrore, sta per essere raggiunta da un misterioso assassino, ma riesce a inaspettatamente a sfuggirgli… uscendo da uno strappo dello schermo. Si ritrova in una sala cinematografica deserta dove incontra Moira, la maschera del cinema. Moira pensa di essere impazzita, ma deve ricredersi perché Orietta ora è viva e le chiede aiuto. La trama del film si inceppa e Moira, temendo di perdere il posto di lavoro, cerca di convincere Orietta a ritornare nel film per farsi assassinare. Ma Orietta è decisa a cambiare il suo destino. E anzi, vorrebbe diventare sua amica.