Spettacoli, mercatini e tanta musica. Tornano "I Mercoledi di Anghiari"

di Claudio Roselli

Primo mercoledì di luglio e, come oramai è tradizione da 18 edizioni, torna uno fra gli appuntamenti più attesi dell’anno, "I Mercoledì ", con 9 appuntamenti che animeranno l’estate tra eventi, spettacoli e serate a tema fino all’ultimo mercoledì di agosto. Migliaia anche stavolta i visitatori attesi. L’evento è organizzato dal Centro Commerciale Naturale "Vie " e dalla Confesercenti in collaborazione con il Comune e con l’Associazione Pro-, più il contributo della Banca e Stia Credito Cooperativo e il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. "I Mercoledì sono ormai un appuntamento che rappresenta una certezza in termini di successo delle serate e di presenze e coinvolgimento dell’intero paese - ha dichiarato il sindaco Alessandro Polcri – e ogni angolo del borgo diventa protagonista del programma settimanale di appuntamenti a tema, spettacoli, mercatini, serate di intrattenimento pensate anche per i più piccoli e tanta musica che animerà tutte le piazze del borgo".

Come ogni anno, è confermato il servizio di navetta per agevolare le presenze e già questa sera è in programma una bella novità, ovvero street food e agrichef per i bambini, in piazza del popolo. "I Mercoledì rappresentano un’occasione importante per le nostre imprese - ha sottolineato il direttore provinciale aretino di Confesercenti, Valeria Alvisi – e quest’anno rinnoviamo il nostro sostegno all’iniziativa presentando un’importante novità in programma il 17 luglio, quando ad porteremo "Moonlight", il festival di Confesercenti che uscirà quindi dal contesto aretino e che con Zanoni arriverà in Valtiberina, coinvolgendo sicuramente un gran numero di giovani". "La Banca e Stia sostiene anche quest’anno l’iniziativa – ha dichiarato il direttore della Banca Fabio Pecorari – perché si tratta di un’iniziativa che, oltre a dare lustro al territorio con attività culturali e sociali, riesce ad attrarre persone da fuori a vantaggio dei commercianti e quindi dell’economia locale". Lo street food sarà in piazza del Popolo, mentre piazza Mameli sarà sede della live music e nella piazzetta De Amicis si potranno assaggiare gustosi taglieri con specialità locali. La banda della filarmonica "Pietro Mascagni" si esibirà in piazza Baldaccio, con i mercatini alla galleria Magi e i dj set in piazza IV Novembre, nella piazzetta della Fonte e in via Mazzini.