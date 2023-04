Sperare insieme Torna Guccini ospite a Romena

Il ritorno di Francesco Guccini, grande artista e amico della Fraternita, la presenza di testimoni impegnati ad affrontare in modo creativo i drammi di questo tempo. Un omaggio a don Milani a cento anni dalla nascita. Sono gli ingredienti di "Sperare insieme" il convegno di Romena, in programma sabato 6 e domenica 7 maggio: in arrivo un fine settimana speciale per provare ad andare oltre lo smarrimento e la fatica del presente, attraverso l’incontro con chi semina germogli di futuro. Momento speciale il pomeriggio del sabato, quando Romena riceverà la visita di Francesco Guccini, che offrirà il suo sguardo, i suoi pensieri, le sue riflessioni sul presente. Saranno a Romena testimoni come Marco Rodari, che da anni opera come clown nelle zone di conflitto, da Gaza alla Siria, dall’Iraq all’Ucraina, per strappare un sorriso ai bimbi impauriti dalle bombe. Da Gerusalemme suor Valentina Sala, ostetrica, che è riuscita nell’impresa di far convivere famiglie ebree e palestinesi nel momento più importante, quello della nascita. Dal Congo arriva Chiara Castellani, straordinaria figura di missionaria laica: unico medico-chirurgo per centomila abitanti, anche dopo la perdita del braccio destro, continua a lottare, per salvare vite e promuovere il diritto alla salute. Si potrà ascoltare Chiara Scardicchio, pedagogista e scrittrice. Un gruppo di studenti del Liceo Marconi di Pesaro proporrà il testo teatrale "Sotto lo stesso cielo" dedicato ai migranti e ispirato al naufragio avvenuto il 3 ottobre 2013 con 368 morti. Con loro anche Vito Fiorino, pescatore di Lampedusa, che riuscì a salvare 47 persone.

Nel corso di "Sperare insieme" Romena dedicherà un omaggio speciale a un "uomo del futuro" come Lorenzo Milani: il maestro di Barbiana sarà idealmente a Romena grazie a un grande artista come Luigi D’Elia con il suo monologo "Cammelli a Barbiana". Si potrà incontrare don Milani anche grazie a Sandra Gesualdi, giornalista, figlia di uno degli allievi del maestro di Barbiana e vicepresidente della fondazione don Milani. Gli incontri del convegno saranno accompagnati dagli interventi musicali della cantautrice Giuditta Scorcelletti. Info e iscrizioni: 347 9915549.

Angela Baldi