Spaccata al pub vicino alla stazione. Portati via 400 euro, danni ingenti

Torna l’incubo delle spaccate tra i commercianti di San Giovanni. Dopo l’ultimo episodio, il 4 giugno scorso, che ha visto triste protagonista una pizzeria di via Roma con nessun soldo rubato ma diversi danni alla struttura, stavolta a finire nelle mani dei malintenzionati è stato il pub "Relax Cafè" di Via Vetri Vecchi a due passi dalla stazione. Il tutto nella notte tra lunedì e martedì, ironia del destino nel giorno del 24esimo anniversario di gestione del locale. Una ricorrenza decisamente amara, circa 2000 euro i danni quantificati tra la porta divelta, con un piede di porco, e 400 euro di incasso, tutto in monete, che è stato trovato proprio sotto il registratore di cassa preso di mira nell’immediatezza dell’azione. Il fatto è avvenuto dopo le due della notte, fino a quel punto infatti i gestori erano presenti all’interno del pub per chiudere i conti della loro serata lavorativa. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della compagnia di San Giovanni, a cui è stata sporta denuncia non appena scoperto il tutto: "Volevamo festeggiare il ventiquattresimo anno della nostra gestione in modo decisamente diverso - afferma Sandro Gosi gestore del pub - purtroppo hanno voluto farci questo regalo". Una spaccata come tante altre già raccontate: "Sono entrati con un piede di porco da una porta secondaria, si sono diretti verso la cassa trovando gli spiccioli e rovistando altrove per poi fuggire. Hanno portato via anche una bottiglia di Bailey’s, forse volevano festeggiare la loro azione". All’interno del pub non sono presenti videocamere, nel parcheggio più sotto ce n’è una che inquadra la zona a 360° e che potrebbe essere utile per risalire all’identità del o dei malviventi. Ma la rabbia resta tanta: "Avevano rubato 24 anni fa un mese dopo la nostra apertura, ora si sono ripetuti. Mi auguro che le forze dell’ordine controllino più la zona perché mi pare che il centro storico di San Giovanni sia purtroppo preso di mira molto spesso. Chiediamo soltanto di poter lavorare onestamente e in sicurezza, ultimamente vi pare che questo aspetto stia venendo sempre meno. Già i tempi - afferma sempre Gosi - sono quelli che sono e se poi non si riesce a contrastare questi piccoli fenomeni malavitosi per noi portare avanti le varie attività è sempre più difficoltoso". Quello di via Vetri Vecchi non è un caso isolato perché anche una pizzeria di viale Gramsci, nei giorni scorsi, è stata oggetto di visite indesiderate. Nessun soldo portato via ma danni non indifferenti alla struttura.

Massimo Bagiardi