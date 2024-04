Sostenibilità e economia circolare: la savinese Italfimet in vetrina a Istanbul

Arezzo, 15 aprile 2024 – Sostenibilità ed economia circolare: la Italfimet di Monte San Savino a Istanbul per presentare le ultime frontiere della galvanica.

L’azienda aretina parte alla volta della metropoli turca per partecipare alla Istanbul Jewerly Show che, da mercoledì 17 aprile a sabato 20 aprile, rinnoverà l’appuntamento con una delle più importanti fiere orafe al mondo che fornirà a produttori e gioiellieri la possibilità di confrontarsi sulle principali innovazioni del settore.

In questo contesto d’eccezione, la Italfimet sarà presente in uno stand dove verranno presentate le nuove finiture galvaniche in metalli preziosi e, soprattutto, le più recenti soluzioni per sviluppare produzioni sempre più attente ai valori di ecosostenibilità, riduzione degli scarti e riutilizzo delle materie prime.

Questa realtà, nata nel 1992 e forte di cinquanta dipendenti, è leader a livello mondiale per investimenti in ricerca e sviluppo che, frutto della collaborazione del laboratorio chimico con il reparto tecnico-ingegneristico, sono finalizzati a efficientare e velocizzare le diverse fasi del ciclo produttivo, andando a migliorare la qualità del gioiello finale e a ridurre i costi complessivi.

Una particolare attenzione è stata orientata proprio a strutturare soluzioni di economia circolare per favorire processi a circuito chiuso per ridurre lo spreco e la dispersione dei metalli preziosi quali oro, argento, platino, palladio, rame o rodio tra le diverse fasi del trattamento galvanico, procedendo poi alla reimmissione nel ciclo lavorativo con concreti benefici in termini di risparmio, diminuzione di sprechi e generazione di nuovo valore.

In quest’ottica, una tecnologia brevettata da Italfimet è il RAEP ® - Raddrizzatore Anti Effetto Punta che riduce la dispersione di metalli nel ciclo produttivo e i difetti nel prodotto finale attraverso la distribuzione uniforme di corrente elettrica all’interno dei telai galvanici.

La Istanbul Jewerly Show fornirà una vetrina per condividere queste tecnologie all’avanguardia sviluppate a Monte San Savino insieme ai prodotti e agli impianti galvanici per ottenere diversificate finiture su accessori in plastica e metallo con modelli di lavorazione e di consumo responsabili da cui è eliminato l’utilizzo di nichel e di altre sostanze tossiche per garantire la massima sicurezza di operatori e consumatori.

«La sostenibilità dei processi - ribadisce Diego Liberatori, responsabile commerciale estero di Italfimet, - è oggi un valore centrale per ogni azienda impegnata nei settori di moda e oro per perseguire una produzione orientata a criteri di efficienza, risparmio e tutela di ambiente e persone.

La Italfimet, specializzata nello sviluppo di processi e prodotti per la galvanica, sente forte l’urgenza di investire in questi ambiti e di sviluppare soluzioni di economia circolare, con la creazione di tecnologie innovative che godranno ora di una vetrina particolarmente prestigiosa quale la Istanbul Jewerly Show».