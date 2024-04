Arrivano quattro cancelli anti-degrado. C’è l’ok della giunta: dove sorgeranno

Problemi di sicurezza e degrado. Dopo quelli installati a Campo di Marte, in piazza Sant’Agostino e nella galleria Benedetto Cairoli, la giunta comunale ha autorizzati altri quattro cancelli. Questa volta in via Nazario, due in via Cenne della Chitarra e un altro in un vicolo tra piazza San Michele e via Oberdan. "Diversi problemi di ordine pubblico hanno portato i condomini del palazzo in via Guglielmo Marconi, che dà su via Cenne della Chitarra, a chiamare e, quindi, a far intervenire la Polizia Municipale numerose volte". Da parte loro la richiesta di delimitare gli accessi sia dalla scala pedonale che dalla via pubblica per le auto, lamentando una continua sosta selvaggia. La delibera parla anche delle segnalazioni giunte dai residenti nella zona dietro Poggio del Sole: "il degrado dell’area, per il crescente verificarsi di atti vandalici, furti, schiamazzi e fatti di pubblica sicurezza sta diventando insostenibile", da qui la richiesta "Di un cancello/sbarra carrabile sull’ingresso". Anche a Saione è stato autorizzato un nuovo cancello che servirà a chiudere un portico ad uso pubblico che fa parte del condominio di via Nazario Sauro 8. La richiesta è stata definita come "improcrastinabile e urgente e non più rimandabile per gravi motivi di sicurezza e incolumità dei residenti nel condominio". Verrà installata una inferriata di ferro in una porzione di porticato e una nuova porta per accedere al fabbricato. La delibera votata all’unanimità prevede che il cancello resti comunque aperto dalle 8 alle 20. Una cancellata è stata chiesta ed ottenuta anche dai residenti del condominio tra piazza San Michele e via Oberdan. Sarà chiusa nelle ore notturne, sarà invece garantito l’uso pubblico dalle 8 alle 20.