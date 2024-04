La questione malamovida. Badia, vertice sulla sicurezza

Si è svolto ieri mattina l’incontro tra commercianti della Badia e Comune. Un tavolo a cui si è seduto insieme all’assessore Simone Chierici, anche il comandante della polizia municipale Aldo Poponcini. Obiettivo trovare una quadra sulla questione sicurezza in vista della stagione estiva e degli ultimi fatti di cronaca come la spaccata di venerdì notte al negozio Primo. "Abbiamo incontrato alcuni commercianti di piazza della Badia – spiega l’assessore Simone Chierici – ci siamo dati qualche giorno per riflettere. Sul tavolo come sempre la sicurezza della zona, la questione movida e la necessità di far convivere interessi apparentemente contrapposti, quelli dei locali di zona e quelli dei residenti, altrettanto legittimi. Continueremo a lavorare a questo". Dall’incontro sono emerse varie proposte e richieste da parte del Comune agli operatori della Badia.

Dietro l’angolo anche il debutto della nuova ztl estiva prevista dal prossimo 17 maggio e che porterà anche alla pedonalizzazione della piazza. Sta infatti per tornare l’area pedonale nel centro storico di Arezzo. Piazze e strade chiuse al traffico e alla sosta ogni fine settimana, nei giorni di venerdì e sabato dalle 19 a mezzanotte come avvenuto un anno fa fino a settembre.

A far valere le proprie ragioni dopo la spaccata di venerdì notte all’alimentari Primo e ad accendere un faro su tutta la zona di piazza della Badia, ci penserà anche il Comitato di residenti Spazio al Centro pronto a chiedere formalmente un contro con le forze dell’ordine e il Comune. Più volte i cittadini hanno chiesto di far valere il regolamento di polizia urbana del Comune di Arezzo, oltre che un presidio mirato della zona. Al centro di tutto le spaccate e ancora una volta la movida molesta che secondo il comitato di residenti Spazio Al Centro, disturba sistematicamente ogni fine settimana la quiete pubblica. Per tamponare la situazione un anno fa si arrivò anche alla firma di un protocollo di intesa e di un patto per il vicinato per il controllo della zona. Tra i momenti di maggiore tensione in passato anche l’aggressione con una bottiglia a un agente di polizia urbana per cui il responsabile è poi finito a processo, atti di vandalismo ad auto e abitazioni tra vetri e portoni sfondati, oltre a degrado, sporcizia e disturbo della quiete più volte denunciati dai cittadini. "Dopo quanto accaduto, venerdì intorno alle 5,30 con la spaccata all’alimentari Primo, in cui uno dei malviventi si è ferito dopo aver sfondato la porta di vetro e aver rubato il fondo cassa e qualche bottiglia, chiederemo un incontro con le forze dell’ordine e il Comune" aveva annunciato il comitato di cittadini.