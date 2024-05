Gabriele, la terribile fine al culmine di un gioco

Era il 17 maggio 2020 quando un bambino di 8 anni precipitò da una finestra al terzo piano e morì. La tragedia sconvolse una città intera. Ad essere colpita era stata la famiglia di un ex calciatore. Subito dopo la caduta, le condizioni del figlio dell’atleta erano apparse molto gravi e a nulla erano servite le prime manovre di soccorso e poi la corsa in ospedale per raggiungere l’elisoccorso Pegaso, che avrbebe dovuto trasferire il piccolo al Meyer di Firenze. Le ferite riportate nell’impatto con il selciato, non dettero scampo al bimbo. Quella sera erano da poco passate le 22, l’ultimo sabato del lockdown, la famiglia cena a casa, poi i due figli si ritirano ciascuno nella propria stanza. Il piccolo di 8 anni inizia a giocare con il tablet, che verrà ritrovato a terra, nella sua camera, aperto su un gioco di ruolo, intorno al quale si concentrarono a lungo le indagini degli investigatori. Poi i vicini sentono un urlo straziato, difficile capire se sia quello del bimbo caduto, o del padre che si accorge e si precipita con un presagio ormai evidente fuori dall’abitazione, sulla strada. A seguire le sirene dell’ambulanza del 118 e della Volante della polizia. Il bambino non dà segni di vita, ma viene sottoposto al primo intervento di rianimazion e poi trasportato in ambulanza all’ospedale San Donato. Una tragedia che ha sconvolto la città e che ieri è stata rievocata da chi, ancora una volta, si è trovato ad attivare la macchina dei soccorsi, per un’altra emergenza.