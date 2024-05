Caccia aperta all’ultima preferenza. Più di 850 per un posto in consiglio ma c’è anche chi corre da solo

AREZZO

Una tornata elettorale in grando di interessare quasi un migliaio di candidati tra amministrative ed europee. Ecco i numeri della prossima chiamata alle urne in provincia di Arezzo. Guardando solo la corsa al Parlamento europeo i candidati sono tre. In quota Forza Italia figura il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, mentre Luciano Spigliantini, segretario provinciale di Arezzo del Partito Repubblicano Italiano, è inserito nella lista di Azione. C’è poi Francesco Cappelletti, in quota Libdem all’interno della lista Stati Uniti d’Europa, che comprende Italia Viva e +Europa.

Sul fronte delle comunali (si vota per il rinnovo di 26 amministrazioni nell’Aretino) sono 59 i candidati alla carica di sindaco. Di questi 14 sono donne mentre 45 sono uomini. Ben 21 di questi vanno a caccia del secondo e in alcuni casi del terzo mandato. Ma c’è anche un dato curioso e riguarda quelle amministrazioni dove i sindaci uscenti andranno a sfidare non candidati in carne e ossa ma lo spettro del commissariamento. Già perchè a Castiglion Fibocchi, realtà di 2.100 abitanti, Marco Ermini dovrà armarsi come la collega di Talla (quasi mille abitanti) Eleonora Ducci, e convincere almeno il 40 per cento degli aventi diritto a votare. A quel punto con almeno il 50 dei voti validi potrà essere considerata valida l’elezione e scongiurato il commissariamento. Ma questa casualità interessa anche i Comuni di Sestino (1.200 abitanti circa) dove si ricandida Franco Dori, e Ortignano Raggiolo (850 abitanti circa) dove l’unica lista è quella a supporto di Emanuele Ceccherini.

Ma tra realtà che presenteranno un solo candidato ce ne sono altre dove c’è l’imbarazzo della scelta. Su tutte Subbiano con 5 candidati sindaco, 60 alla carica di consigliere comunale per una realtà di poco superiore ai 6mila abitanti.

Record di candidati a Cortona con 145 nomi da poter scegliere per il consiglio comunale a fronte di 5 candidati a sindaco per un territorio che conta oltre 21mila abitanti. Un centro che può andare al ballottaggio se uno dei 5 candidati non dovesse raggiungere il quorum necessario al primo turno (50 più uno per cento dei voti). Stessa regola per San Giovanni Valdarno con più di 16mila abitanti, 4 candidati a sindaco e ben 132 nomi tra i papabili consiglieri comunali.

M.M.