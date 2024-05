Due Mari, ora è fatta. La Regione vara i lavori

La Due Mari è sul tavolo della giunta regionale. La delibera è quella che aggiorna il quadro degli interventi sul tribolato nodo aretino. Tribolato perchè atteso da anni e per le proteste dei residenti delle zone di San Zeno e San Giuliano dove è prevista la realizzazione di due bretelle di collegamento con il tratto della superstrada da Palazzo del Pero e l’attraversamento a Olmo.

Il dossier porta la firma dell’assessore ai trasporti Stefano Baccelli e segue il patto sancito qualche settimana fa tra Regione, Comune e il commissario straordinario per la Due Mari Massimo Simonini. Un vertice nel quale la Regione ha giocato un ruolo di mediazione tra la necessità di completare la superstrada che collega Adriatico e Tirreno e le istanze dell’amministrazione comunale, rappresentate nell’incontro a Firenze dal sindaco Alessandro Ghinelli con al seguito mezza giunta (gli assessori Sacchetti, Casi e Lucherini).

Il punto di caduta? Sta in una serie di interventi per mitigare l’impatto dei collegamenti viari nelle zone alle porte di Arezzo dove i residenti avevano alzato gli scudi, preoccupati di veder spuntare un pilone di cemento nel giardino di casa. E tuttavia, il governatore Eugenio Giani era stato chiaro ribadendo "la priorità assoluta della Due Mari per la Toscana. Non possiamo fermarci". Idem la direzione indicata da Anas.

La mediazione che ha portato all’accordo tra istituzioni riguarda opere per migliorare la viabilità in un tratto ad alta congestione di traffico e sopratutto interventi nel punto più critico: l’intersezione con la strada provinciale aretina. Il semaforo verde della giunta sul lotto Arezzo metterà in moto la macchina operativa. La road map è tracciata: entro giugno è prevista la firma dell’intesa tra Giani e il commissario Simonini con l’ok ai lavori di miglioramento sul tratto aretino dentro il progetto definitivo.

La seconda fase è quella del progetto esecutivo con il lancio della gara nel corso del 2025. "Con questa delibera recepiamo e formalizziamo le richieste di accompagnamento del Comune di Arezzo finalizzati a inserire nel progetto esecutivo una serie di migliorìe sia sulle bretelle che comunque verranno realizzate, sia sull’intersezione con la strada provinciale. Sulla base della delibera in approvazione da parte della giunta, seguirà il decreto del commissario straordinario per la Due Mari, d’intesa con la Regione". Ma su tutto incombe un rebus, almeno finora: il finanziamento dell’opera che, avverte Baccelli, "ad oggi non c’è".