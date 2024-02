Sos informatico e gioco orientale: al via due corsi alla Ginestra

Prenderanno il via a fine febbraio alla biblioteca Ginestra Fabbrica della Conoscenza due corsi gratuiti destinati ai cittadini di ogni età. Si va dagli incontri di alfabetizzazione digitale per adulti, dedicati a tutti coloro che hanno bisogno di assistenza per risolvere dubbi o vogliono un aiuto per usare al meglio i programmi software del computer, cellulare, tablet, etc. al corso per bambini e ragazzi per imparare a giocare a "Go", antico gioco orientale diffuso in tutto il mondo. "Pronti, attenti... Go!" Corso in 6 lezioni destinato ai ragazzi dai 7 ai 14 anni a cura dell’associazione Valdarno Go club, che si svolgerà fino al 26 marzo tutti i martedì ore 17.00-18.30. Un maestro guiderà i partecipanti alla scoperta di regole, meccanismi e strategie di questo antico gioco strategico a scacchiera (detta goban) per due avversari, che stimola le capacità di costruzione con intelligenza ed equilibrio. Il gioco è nato in Cina, circa 4000 anni fa, e divenne popolare tra la nobiltà e i letterati come gioco di strategia. Diffuso poi in Corea e Giappone, nell’Ottocento iniziò ad essere conosciuto in occidente fino ai giorni nostri. Il Go è tutt’ora giocato nella sua forma originale. Al termine del corso è previsto un vero e proprio torneo tra i partecipanti.

Poi c’è Sos informatico – Incontri di alfabetizzazione digitale gratuiti e personalizzati. Il corso, che fa parte di un percorso promosso dalle biblioteche della Rete Documentaria Aretina, si terrà da martedì 27 febbraio al 2 aprile, orario 17.30- 18.30. Si tratta di un ciclo di 7 incontri durante i quali un esperto sarà a disposizione degli utenti alle prese con i mille problemi da risolvere, come l’uso della posta elettronica, l’utilizzo dello Spid, le ricerche su Internet o l’uso dei dispositivi mobili touchscreen, passaggio dati tra pc e smartphone e altro ancora. Sedi delle lezioni: Ginestra Fabbrica della Conoscenza e Biblioteca Poggiana. Tutti i corsi sono gratuiti. Iscrizioni a: ginestra@ comune.montevarchi.ar.it oppure 055 9108351.