Sorpresa Bennato: concerto al teatro Spina

di Simona Santi Laurini

L’intesa c’è, l’evento si farà: dopo il sopralluogo al teatro comunale dedicato a Mario Spina, è stato raggiunto un accordo tra Edoardo Bennato e il comune castiglionese per un concerto che farà parte della stagione teatrale 2022-23.

L’artista campano ha instaurato un rapporto d’eccezione con Castiglion Fiorentino, più in particolare con il sindaco Agnelli, a partire dalla sua partecipazione a "Musica dal cielo" con Marky Ramone e DJ Ringo nel giugno 2021. Da allora, ha fatto più volte tappa in terra castiglionese, fermandosi sempre a portare un saluto all’amico Mario, finchè ha cominciato a farsi strada la volontà di esibirsi per il pubblico del posto. Bennato si è dunque attivato con il suo staff e i suoi musicisti, con i quali ha eseguito dei sopralluoghi al teatro, ma anche nelle piazze, alla ricerca della soluzione più adatta alle caratteristiche del suo spettacolo. È nata così l’intesa che consentirà di inserire il cantautore nel prossimo cartellone teatrale, al vaglio di CapoTraveKilowatt, che si è aggiudicata il bando per il prossimo triennio. La data deve ancora essere fissata e ufficializzata, in un gioco di incastri che deve tenere conto degli impegni all’estero di Bennato. Potrebbe essere subito ad ottobre, come slittare ad anno nuovo.

Ma sarà c omunque nella prossima stagione teatrale castiglionese, quella che includerà anche Giorgio Colangeli con "I due papi", come già anticipato da queste colonne. "Questo appuntamento nasce dal rapporto instaurato con Castiglion Fiorentino – commenta l’assessore alla cultura Massimiliano Lachi – è stato fortemente voluto e noi abbiamo lavorato per offrire le migliori condizioni possibili". Bennato porterà sul palco del "Mario Spina" un concerto spettacolo con un quartetto di archi, sulla scia delle esibizioni già proposte la scorsa estate anche a Firenze, in piazza Santissima Annunziata, in collaborazione con l’Orchestra della Toscana. In quella occasione, tra il pubblico era presente un ospite d’eccezione, l’amico e primo cittadino castiglionese Mario Agnelli, come si vede dal profilo istituzionale del sindaco in cui il 24 luglio 2021 è stato pubblicato un video di una ventina di secondi con Bennato che canta "Il gatto e la volpe", riportato in auge – se mai ce ne fosse stato bisogno - dal film Disney "Luca".

La data castiglionese rispetterà la sua poliedricità, non sarà infatti un semplice concerto ed è probabile che il pubblico possa conoscere meglio anche il suo essere pittore e disegnatore. Allo studio ci sono anche altre sorprese, ma le bocche in piazza del Municipio sono ben serrate, nel rispetto degli accordi stipulati e in attesa di definire i minimi dettagli. Rimane la certezza del suo ritorno a Castiglion Fiorentino, oltre che la certezza che sarà una data emozionante e memorabile.

Data che ancora non può essere segnata con il rosso sul calendario. Ma per saperlo, al massimo, i suoi fans dovranno aspettare il prossimo mese di settembre, quando solitamente viene presentata l’imminente stagione teatrale e si apre la campagna abbonamenti.