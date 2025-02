Sopralluogo istituzionale al Teatro Garibaldi di Foiano: il presidente Giani e il sindaco Franci soddisfatti dei progressi

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Domenica 9 febbraio, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, insieme al Sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci, alla Giunta comunale e alla Consigliera regionale, Lucia De Robertis, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere, esprimendo grande soddisfazione per l'avanzamento dei lavori.

Il Presidente Giani ha dichiarato: “Abbiamo portato avanti questo progetto in stretta sinergia con il Comune di Foiano e il sindaco Jacopo Franci, e oggi possiamo constatare come il restauro stia procedendo spedito, rispettando i tempi previsti.

Abbiamo creato le condizioni affinché Regione e Comune potessero disporre delle risorse necessarie per completare i lavori e portare avanti un’importante opera di rigenerazione urbana nel cuore del centro storico.

Il Teatro Garibaldi, chiuso dal 2001, aveva ceduto il passo alle tendenze dell’epoca, trasformandosi in una discoteca. Oggi, però, sappiamo quanto sia fondamentale rispettare le rigorose normative vigenti in materia di sicurezza e accessibilità, motivo per cui si è reso necessario un intervento di ristrutturazione totale, che coinvolge sia le strutture che gli arredi.

La riapertura del teatro darà un nuovo volto alla città. Avere un luogo dedicato alla cultura significa offrire spazio e respiro a numerose iniziative artistiche e culturali, oltre a valorizzare eventi tradizionali come il Carnevale di Foiano.

Un plauso al Comune, che oltre a questo straordinario recupero, ha ottenuto un importante finanziamento nell’ambito della rigenerazione urbana per realizzare, in un palazzo storico, il Museo del Carnevale.”

Il Sindaco Franci ha aggiunto: "Siamo molto soddisfatti di come stanno proseguendo i lavori di restauro del nostro Teatro Garibaldi, e di questo vorrei ringraziare la ditta, i nostri uffici e anche la parte istituzionale che sta collaborando in maniera esemplare.

Tra qualche mese si concluderanno i lavori strutturali ed entro fine estate inizieremo a lavorare su arredi e attrezzature. Credo che entro l’anno il teatro sarà fruibile. All’interno non ospiteremo solo la stagione di prosa tradizionale, che rimane fondamentale, ma tutta una serie di iniziative che la città attende da anni. L’associazionismo di Foiano si merita una casa e il cuore pulsante sarà il Teatro Garibaldi, un volano per la cultura, l’economia ed il sociale."

Il progetto di restauro, curato dall'architetto Roberto Verdelli, prevede il rifacimento del palco, il consolidamento dei palchetti, della platea e la messa in sicurezza di tutti gli impianti elettrici, di riscaldamento e antincendio.

I lavori, iniziati a maggio 2024, stanno procedendo secondo il cronoprogramma previsto, con l'obiettivo di restituire alla comunità foianese un luogo simbolo della cultura locale entro la fine del 2025.

Il suo recupero rappresenta un tassello fondamentale nella rigenerazione urbana del centro storico di Foiano della Chiana, offrendo nuovi spazi per attività culturali e sociali che valorizzeranno ulteriormente il patrimonio e le tradizioni locali.