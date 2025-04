Sophie vince un concorso nazionale

Podio nazionale per Sophie Orzari alunna della classe 4C del Liceo Artistico audiovisivo multimediale dell’istituto Luca Signorelli. Grazie al suo lavoro è arrivata terza al concorso nazionale "Legalità ed Etica" anno 2024/2025 indetto dal Rotary Club. Il prodotto realizzato, con la collaborazione di alcuni compagni di classe, è stato selezionato su circa 2200 elaborati selezionati. Il video presenta, in trenta secondi il modo di relazionarsi delle nuove generazioni con aggressività e violenza e poi una constatazione, di alunni che guardano i compagni picchiarsi, rivolta ai genitori, ai quali dicono "la vostra assenza è presente!". Particolarmente soddisfatta e orgogliosa la dirigente scolastica Maria Beatrice Capecchi: "Sophie ha dimostrato di avere le competenze per esprimere in breve tempo un’opinione, lanciare un messaggio, denunciare una richiesta d’aiuto con pochi scatti, frasi brevi ma ricche di significato. Competenze che deve avere un videomaker, competenze che si acquisiscono nel liceo artistico che sta frequentando". La premiazione si terrà oggi a Roma nella sala convegni della Biblioteca Nazionale Centrale. Sophie sarà accompagnata dai genitori, dalla professoressa Angela Lisi e dalla presidente del Rotary Club Cortona Valdichiana, Eleonora Sandrelli che ha avuto il merito di presentare al concorso l’istituto di Cortona. La premiazione si svolgerà alla presenza dell’onorevole Frassinetti, sottosegretario del MIM, del senatore Francesco Paolo Sisto, viceministro e sottosegretario alla giustizia e Patrizia Cardone, presidente associazione legalità e cultura dell’etica.

La.Lu.