"Soma Night Italia", la musica sperimentale elettronica al Factori

Il musicista aretino Gabriele Mercatelli presenta un evento live che si terrà il 27 gennaio dalle 17 al New Factory di Arezzo in via Masaccio. Appuntamento con la musica elettronica sperimentale insieme ad altri artisti provenienti da altre città italiane. Titolo "Soma Night Italia". Parteciperà tra gli altri Alessandro Pini, alias Martino Caterina. Classe 1955, clinico e ricercatore, è diplomato in Composizione Elettronica. Ci sarà anche Stefano Bertoli, una vita spesa a percorre tutti i diversi sentieri di ricerca elettronica alternando, alla professione di fonico, quella di musicista e conduttore di clinic specializzate su strumenti inusuali. Dai primi del 2000 si concentra sullo studio di strumenti acustici non convenzionali come Yaybahar e Waterphone che utilizza da soli o in combinazione con l’elettronica per sonorizzare spettacoli teatrali o luoghi inconsueti come grotte o miniere abbandonate. Poi R.o.H.S. "Rorschach’s outrageously Hazardous Sound" (il suono oltraggiosamente pericoloso di Rorschach), è l’acronimo, che sbeffeggia un po’ la sigla R.o.H.S."Restriction of Hazardous Substances" (limitazione delle sostanze pericolose), presente su tutte le apparecchiature elettroniche. Si tratta di un Rorschach (da Watchmen di Alan Moore) remixato, non solo per questioni di Copyright. Della partita anche Emanuele Pescia. Lehel P. e Gutenberg sono gli psudomini di Emanuele Pescia, compositore, produttore e sound designer, impegnato in performance live di musica elettronica che va dalla techno alla noise passando per drone, dark ambient e trip hop strumentale ed elettronica sperimentale. Ci sarà Danderskij che compone paesaggi sonori attraverso una commistione di percussioni elettroniche e sonorità naturali. E poi Lele Synth, nato ad Arezzo, amante della musica, in particolare di quella elettronica, suona le sue macchine handmade, drone machine, sidrolz 5, exfriend synth, folktek, wingie, ciat lonbarde, lyra8 ,campane tibetane e rumori bianchi.