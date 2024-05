Social Movie. Storia di Flora la partigiana

Un fine settimana tra premi ed incontri, tutti a ingresso libero, ad Officine Social Movie, il festival aretino dedicato alle tematiche del sociale e dell’impegno civile che si svolge al cinema Eden. Oggi alle 17:30, la psicologa e psicoterapeuta Simona Cardinaletti presenterà al festival il suo volume dal titolo "Il sesso debole. Debolezza femminile e violenza contro le donne" (Gruppo Albatros Il Filo). Prenderà parte all’incontro l’Associazione Pronto Donna – Centro anti violenza raccontando la rivoluzione copernicana presentata dalla Cardinaletti nel parlare di violenza sulle donne tra "regole" note e gabbie interiorizzate, risultato di millenni di storia, in cui la differenza tra chi aiuta e chi viene aiutato, a volte, risiede solo nell’aver avuto la fortuna di non aver incontrato uomini violenti. Da tenere presente che la violenza contro le donne è fino ad oggi una delle aree principali del lavoro di Simona Cardinaletti che, oltre alla Responsabilità della Casa Rifugio Zefiro per donne vittime di violenza con o senza figli minori, opera con le donne del territorio di Ancona che pur vivendo una situazione di violenza non necessitano l’allontanamento dalla casa dove vivono con il maltrattante. Stasera alle 20:45 proiezione e premiazione dei corti vincitori del Premio Relazioni – Unicoop Firenze Sezione Soci Arezzo e del Premio Miglior Regia oltre alla proiezione del docu-film "Flora" alla presenza della regista Martina De Polo e della più giovane staffetta partigiana della Resistenza Italiana, Flora Monti, in collegamento video. Martina De Polo, laureata in Cinema Televisione e Produzione Multimediale con una preziosa esperienza presso la Cineteca di Bologna, porterà al festival la sua passione per il documentario d’inchiesta e per la storia della Resistenza narrata, in "Flora", attraverso la voce autentica di una ragazza divenuta staffetta partigiana a soli dodici anni.

Domani domenica alle 17:30 il festival tratterà il tema "Altre relazioni da diversamente abile a diversamente felice" con l’incontro con Federico e Oreste De Rosa realizzato in collaborazione con Associazione Autismo Arezzo. L’occasione vedrà anche la proiezione e premiazione del cortometraggio vincitore del Premio Associazione Autismo Arezzo.