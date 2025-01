Social Movie. Iscrizioni aperte. Piccolo in giuria

C’è tempo fino a lunedì 31 marzo per candidare il proprio cortometraggio alla sesta edizione di Officine Social Movie, il concorso di cinema e audiovisivo dedicato alle tematiche del sociale e dell’impegno civile e alla diffusione di contenuti che promuovano i valori della solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione sociale, della diversità culturale e dei diritti. La giuria sarà presieduta dall’attrice Ottavia Piccolo e il progetto, ideato da Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura, vedrà ancora tra i protagonisti gli studenti del Liceo Artistico Coreutico Scientifico Internazionale "Piero della Francesca" annesso al Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Arezzo, nucleo creativo dei principali aspetti del concorso e del festival aretino così come raccontato dagli organizzatori: "Officine Social Movie nasce con l’intenzione di porre la stessa attenzione sia sul risultato finale, il festival che si svolgerà ad Arezzo dal 3 al 8 giugno 2025, sia sul processo di creazione e implementazione del progetto. Uno degli obiettivi è il coinvolgimento di un gruppo di giovani che possano condividere un’esperienza di cittadinanza attiva, dando spazio alla propria creatività. Tutto il percorso attraverso il quale si arriverà al festival, costituito dalle varie fasi di ideazione, analisi, pianificazione e visione critica dei cortometraggi in concorso, sarà parte integrante del progetto". Al concorso possono partecipare tutte le opere cinematografiche, della durata minima di 3 e massima di 18 minuti, dedicate alla diffusione di contenuti che promuovano i valori della solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione sociale, della diversità culturale e prodotti dal 1 gennaio 2021. La partecipazione è aperta a singoli, gruppi e istituti scolastici secondari superiori. La selezione sarà realizzata da una Giuria di Esperti presieduta dall’attrice Ottavia Piccolo affiancata da una Giuria di Studenti del Liceo. Premi in denaro al "Miglior Cortometraggio", "Miglior regia", "Miglior interprete" oltre alla "Miglior Colonna Sonora", "Miglior Linguaggio Giovanile", all’audiovisivo che meglio avrà affrontato le tematiche della disabilità e del disagio mentale (Premio Autismo Arezzo). La sesta edizione si svolgerà al Cinema Eden dal 3 all’8 giugno.