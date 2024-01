Soci e dipendenti di Unicoop Firenze ricevuti dal Papa

Arezzo, 05 gennaio 2024 – Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza riservata Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore si scioglie: l’incontro si è svolto nell’Aula Paolo VI e ha visto la partecipazione di oltre 4mila persone, fra soci e dipendenti di Unicoop Firenze e volontari delle associazioni del territorio che collaborano con le sezioni soci Coop. Una giornata speciale e una grande emozione per i partecipanti che, da tutta la Toscana, hanno raggiunto Roma con 90 bus organizzati dalla cooperativa per dare la possibilità di incontrare il Pontefice: in tanti hanno gremito la Sala Nervi, con le prime file occupate dai rappresentanti della cooperativa e della Fondazione il Cuore si scioglie che hanno consegnato al Pontefice alcuni doni. Oltre che per il Cinquantesimo della Cooperativa, l’udienza è stata concessa alla cooperativa e alla Fondazione in seguito alla collaborazione nata dal 2020 con l’Elemosineria del Papa: le missioni in Vaticano sono state organizzate dopo che l’elemosiniere del Papa aveva evidenziato la necessità di generi alimentari per sostenere le famiglie povere e chi non ha una casa e dorme nelle stazioni della capitale.

La cooperativa e la Fondazione hanno raccolto le richieste di intervento donando cibo e coperte, organizzando raccolte alimentari nei supermercati di zona e inviando un tir destinato ai profughi della guerra in Ucraina. L’incontro Papa Francesco ha accolto la delegazione con un ringraziamento per l’impegno solidale e per la testimonianza fatta da una cooperativa che ha saputo andare avanti, raggiungendo l’importante traguardo dei cinquanta anni di storia e azione.

Il Papa, dopo il suo discorso, è sceso accompagnato nella sua carrozzella, in platea a salutare personalmente i presenti, commosso dal lungo e sentito applauso . In dono al Papa Nel momento della consegna dei doni la Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze Daniela Mori ha illustrato quanto portato in dono: «Santo Padre, siamo onorati di consegnarle questi doni come esempio di quanto come cooperativa e Fondazione Il Cuore si scioglie facciamo: questa cesta contiene alcuni dei prodotti della solidarietà con cui sosteniamo i più fragili e bisognosi. Le consegniamo anche quest’opera del maestro artigiano della tradizione orafa fiorentina Paolo Penko realizzata in occasione del Cinquantesimo di Unicoop Firenze: le mani che si uniscono rappresentano la forza dell'unione e i valori della nostra cooperativa». Un terzo dono della cooperativa è stata la riproduzione di un’icona della Vergine che scioglie i nodi. Il dipinto rappresenta la Madonna intenta a sciogliere i nodi di un nastro. Da sempre il Papa manifesta una forte devozione verso questa immagine, e ne ha diffuso il culto particolarmente in Argentina. Il Pontefice ha ringraziato, ha commentato che nel presente sono molti i nodi da sciogliere e ha esortato a portare avanti l’impegno solidale e a dare continuità al modello cooperativo”.