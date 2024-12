Smart Future Toscana 24: il futuro si costruisce ad Arezzo

Arezzo, 2 dicembre 2024 – "Portare Smart Future Academy per la prima volta a livello regionale in Toscana, dopo tante edizioni territoriali, rappresenta una tappa straordinaria.

È la dimostrazione di quanto le collaborazioni istituzionali e imprenditoriali possano creare opportunità reali per i giovani, in un territorio che ha sempre saputo valorizzare le sue eccellenze.

Arezzo sarà il cuore pulsante di un evento che ispira le nuove generazioni a guardare avanti con coraggio e creatività." Con queste parole, la presidente Lilli Franceschetti di Smart Future Academy annuncia la prima edizione regionale dell’evento dedicato all'orientamento dei giovani, che si terrà il 6 dicembre al Centro Congressi Arezzo Fiere.

L’iniziativa, già ampiamente consolidata con oltre 10 edizioni territoriali in Toscana dal 2019, segna un passo decisivo verso una visione più ampia e integrata del futuro delle nuove generazioni.

Un evento per il futuro, con radici solide nel presente L'evento è reso possibile grazie alla consolidata collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Unioncamere Toscana e numerosi partner istituzionali e imprenditoriali.

“Il Sistema camerale toscano – evidenzia Massimo Guasconi, Presidente di Unioncamere Toscana - è impegnato nel sostenere progetti ed iniziative che permettano, ai giovani e alle loro famiglie, di meglio orientarsi nel panorama delle offerte formative del sistema scolastico.

Siamo infatti convinti non solo che la formazione scolastica costituisca la condizione imprescindibile per permettere la realizzazione di progetti lavorativi e di aspirazioni personali utili ad una complessiva crescita economica e sociale della società ma anche che tali progetti debbano essere sempre in costante relazione con l’organizzazione del mercato del lavoro e con le richieste provenienti dal mondo imprenditoriale e dallo stesso sistema pubblico.

E “Smart Future Toscana” rappresenta proprio un’importantissima opportunità di aiuto e sostegno alle scelte di studio e di lavoro che i nostri giovani saranno chiamati a fare” Smart Future Toscana 24 si distingue per il suo format unico, che combina speech ispirativi di personalità di spicco e workshop interattivi (workshop Smart), pensati per fornire strumenti concreti ai giovani partecipanti.

La grande novità: i Workshop Smart Smart Future Toscana 24 introduce per la prima volta i Workshop Smart, una grande novità del format che punta a rendere l’esperienza ancora più pratica e coinvolgente. Oltre agli speech ispirativi, i ragazzi avranno l’opportunità di partecipare a laboratori interattivi organizzati da aziende, enti e istituzioni del territorio.

Questi workshop sono stati pensati per offrire ai giovani partecipanti un’occasione unica di incontro diretto con il mondo del lavoro e della formazione. Realtà imprenditoriali e associazioni di categoria metteranno a disposizione le proprie competenze e strumenti per presentarsi ai ragazzi in modo innovativo e stimolante.

"Volevamo che questa edizione segnasse una svolta, rendendo ancora più concreta la possibilità per i giovani di entrare in contatto con chi ogni giorno lavora e innova nel nostro territorio. I Workshop Smart sono il frutto di una straordinaria collaborazione con il tessuto imprenditoriale e istituzionale locale, e siamo certi che rappresenteranno un momento di grande valore per i partecipanti," spiega Marco Bianchi Vicepresidente di Smart Future Academy.

Tra le aziende e organizzazioni coinvolte, ci saranno attività che spazieranno dalla simulazione di processi produttivi all’orientamento pratico per le scelte future, offrendo ai ragazzi un’occasione concreta per scoprire le opportunità del territorio e lasciarsi ispirare.

Gli speaker e i saluti istituzionali Tra gli speaker di eccezione che saliranno sul palco di Smart Future Toscana 24 spiccano personalità di grande rilievo, chiamate a condividere le loro esperienze umane e professionali per ispirare i giovani partecipanti. Fabrizio Bernini, Presidente di Confindustria Toscana Sud e leader di Zucchetti Centro Sistemi, racconterà il suo percorso imprenditoriale, fatto di innovazione e visione strategica.

Giammarco Bisogno, fondatore e CEO di Emma Villas, testimonierà come un’idea possa trasformarsi in un progetto imprenditoriale di successo, grazie a passione e determinazione. Tra le altre figure di spicco, Franco Dominici, CEO di Segis, porterà la sua esperienza alla guida di un’azienda che ha saputo coniugare design e funzionalità nel settore degli arredi, mentre Giordana Giordini, imprenditrice e Presidente del settore Orafi di Confindustria Toscana Sud, condividerà il suo contributo alla valorizzazione di un settore simbolo del territorio, il comparto orafo.

La prospettiva femminile sarà centrale grazie a Elisa Marcheselli, Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, psicologa digitale e formatrice aziendale, che offrirà una riflessione sull’importanza della formazione e delle competenze digitali, mentre Andrea Paolini, Direttore Generale della Fondazione Toscana Life Sciences, metterà in luce l’impatto della ricerca scientifica e delle biotecnologie nella società contemporanea.

Lorenzo Pierazzi, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo e Marco Randellini, Segretario Generale Camera di commercio Arezzo-Siena, saliranno sul palco per portare i saluti istituzionali, con l’obiettivo di ispirare e incoraggiare i giovani presenti. Livio Sassolini, Amministratore Unico di Busatti e Vice Presidente di CNA Arezzo, racconterà come tradizione e innovazione possano convivere nel tessuto artigianale locale.

Infine, Lisa Valiani, ingegnere e responsabile Ricerca e Sviluppo in FMV Trasmissioni Meccaniche, condividerà la sua esperienza tecnica, dimostrando come la ricerca e la tecnologia possano aprire nuove strade nel settore industriale. Ciascun intervento sarà unico, ricco di esperienze di vita e professionali, pensato per lasciare nei ragazzi un messaggio di ispirazione e la consapevolezza che con impegno, visione e autenticità è possibile costruire un futuro ambizioso e appagante.

Ognuno di loro porterà una testimonianza personale e professionale, con l’obiettivo di ispirare i giovani a rispondere alla domanda: "Cosa vuoi fare da grande?" Smart Future Toscana 24 vanta il patrocinio e il contributo della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, ed è co-organizzato con Italian Exhibition Group (IEG). Un commento arriva da Italian Exhibition Group, che ha sposato la causa di Smart Future Toscana 24: "Italian Exhibition Group è orgogliosa di contribuire anche alla crescita anche del progetto Smart Future Toscana 24 - dichiara Matteo Farsura, group exhibition manager della divisione Jewellery & Fashion di IEG - perché riteniamo che le scelte sul futuro dei giovani creino tante più opportunità quanto più sono sinergiche.

Ed è attraverso le sinergie e il dialogo con le associazioni d’impresa che la Jewellery Agenda di IEG mette al centro il tema del ricambio generazionale per il Made in Italy del prezioso. La quarta edizione del Summit del Gioiello Italiano di Arezzo si arricchisce con una giornata dedicata al matching tra impresa e i protagonisti del bello e ben fatto di domani, a testimonianza della concretezza con la quale questo importante vertice nazionale di settore si è sempre confrontato sul futuro delle nuove generazioni”

L’evento è patrocinato da Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Provincia di Siena, Comune di Arezzo e numerose associazioni di categoria tra cui Confindustria Toscana Sud, Confindustria Federorafi, Confartigianato Arezzo, CNA Arezzo, e molte altre. Il Consorzio per la tutela del Grana Padano, sostenitore del progetto, e EF Education, partner ufficiale, contribuiscono a rafforzare il valore dell’iniziativa.

Fondamentale anche la collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo e di Siena, che garantisce un dialogo diretto con le scuole del territorio. L’appuntamento del 6 dicembre si preannuncia come un evento imperdibile, che metterà in luce le eccellenze della Toscana e offrirà ai giovani una visione concreta del loro potenziale. Per maggiori informazioni e dettagli sull’evento, è possibile consultare il sito ufficiale di Smart Future Academy.