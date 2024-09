Smart and coop, prorogato al 20 settembre il bando per giovani cooperative

Arezzo, 6 settembre 2024 – È stato prorogato alle 23.59 del 20 settembre il termine per partecipare a Smart and coop, il bando promosso da Fondazione CR Firenze, Legacoop Toscana e Fondazione NOI-Legacoop Toscana per supportare la nascita di giovani cooperative.

L’edizione 2024 accompagnerà lo sviluppo di idee capaci di rispondere ai nuovi bisogni emergenti, adattarsi alla trasformazione dei mercati e contribuire al raggiungimento di uno o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

L’iniziativa chiama a raccolta gruppi intenzionati a dar vita a un’idea imprenditoriale in forma cooperativa o che hanno avviato una cooperativa da non più di 12 mesi nei territori di Firenze, Arezzo e Grosseto. I gruppi dovranno essere composti da un minimo di 3 partecipanti e la maggioranza dei membri dovrà essere under 40.

I membri del gruppo possono provenire da qualsiasi regione, ma la cooperativa (nascente o già avviata) deve essere costituita o nella Città Metropolitana di Firenze, o nella Provincia di Arezzo, o nella Provincia di Grosseto.

Le migliori 10 idee imprenditoriali accederanno ad un laboratorio intensivo di formazione e design dell’idea progettuale. I migliori progetti cooperativi (fino ad un massimo di 6) avranno poi accesso ad una fase di incubazione mirata a definire il concreto piano di sviluppo della futura cooperativa, al termine del quale si terrà un evento di premiazione.

Il bando mette a disposizione contributi alla costituzione e all’avvio della cooperativa per un valore totale di 50mila euro.