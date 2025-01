Slow Food. Barbara Nappini presenta il suo libro a San Giovanni

Arezzo, 07 gennaio 2025 – "Pensa Mangia” è un progetto realizzato da Slow Food in collaborazione con l’Accademia Valdarnese del Poggio, il Mercato Coperto degli agricoltori, Distretto Rurale e prevede un ciclo di incontri e dialoghi con autori e esperti chiamati ad offrire spunti di riflessione sui temi più attuali e da cui dipende il nostro futuro, come la difesa della biodiversità, i sistemi di produzione sostenibile, l’agro ecologia, il cambiamento climatico, la salute, le alleanze tra chi produce e chi consuma cibo e infine il diritto di tutti a produrre e mangiare un cibo buono pulito e giusto. L’obiettivo del progetto è quello di dare strumenti e opportunità di conoscenza e di riflessione alla comunità del Valdarno: cittadini, amministratori, associazioni, aziende, riguardo a temi nevralgici verso cui siamo tutti chiamati a fare scelte che determineranno in primis la salvaguardia della biodiversità, da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza. Gli effetti dell’azione predatoria dell’industria agricola e di un uso scellerato delle risorse della terra sono ormai palesi. E come ha ricordato Slow Food ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte in modo consapevole, anche passando dalla scelta del cibo che quotidianamente mettiamo sulle nostre tavole.

“Un nuovo modello agricolo è possibile e soprattutto necessario se vogliamo dare un future alle nuove generazioni e a questa Terra Madre di cui non riusciamo più a comprendere il linguaggio – ha aggiunto la Condotta – Di questo e di tanti altri temi parleremo con i nostri autori che ci offriranno occasioni di riflessione, presentandoci modelli e buone pratiche attuate e attuabili in larga scala, e soprattutto ci aiuteranno a capire come ognuno di noi è indispensabile per attivare questo cambiamento in modo consapevole: ognuno di noi può fare la propria parte. Affiancheranno i nostri ospiti, giornalisti, esperti e personalità che stimoleranno il dialogo faciliteranno le conversazioni anche con il pubblico”.

"A cena con l’Autore" Il primo appuntamento del 2025 sarà dedicato alla presentazione del libro di Barbara Nappini, che proprio in Valdarno ha mosso i primi passi dentro Slow Food, collaborando a tanti progetti: da quelli sull’educazione, agli Orti in Condotta, dalla diffusione di pratiche agroalimentari per la difesa della biodiversità, alla sensibilizzazione sullo spreco alimentare. Oggi alla presidenza nazionale di Slow Food, Barbara sarà in Valdarno come autrice di questo saggio “La natura bella delle cose”, di cui parlerà in prima persona, sabato 25 gennaio alle ore 17,30 presso Palomar Casa della Cultura a San Giovanni. Assieme a lei due ospiti di eccezione, Enzo Brogi, giornalista e personalità politica di spicco nel panorama valdarnese e regionale che con dialogherà con lei e Paolo Hendel, attore e comico di grande successo, ironico toscanaccio, che per l’occasione si cimenterà in alcune letture tratte dal libro di Barbara. L’incontro è organizzato in collaborazione con il comune di San Giovanni Valdarno, il Distretto Rurale, di cui Slow Food Valdarno di Sopra è socio fondatore, con Slow Food Italia e Slow Food Editore.