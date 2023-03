Slalom tra le buche di via Lavagnini "Il traffico fa tremare le finestre"

di Massimo Bagiardi

Ancora problemi sulle strade cittadine al centro dell’ultimo consiglio comunale sangiovannese che si è tenuto lo scorso martedì. A mettere in risalto la questione ci ha pensato il consigliere delle Liste Civiche Sangiovannesi Catia Naldini che, su segnalazione di un residente, ha fatto notare come in via Spartaco Lavagnini, nella zona di Piazza Repubblica, siano presenti delle grosse buche che creano non poco disagio alle adiacenti abitazioni, i cui vetri spesso tremano al passaggio di ogni mezzo pesante oltre a una crepa, sospetta, formatisi col tempo sulla facciata di una palazzina a pochi metri dal punto più critico che presenta questa importante strada che porta dritti al centro storico. "I pullman di linea passano a velocità elevate e sono pericolosi - scrive un cittadino sul gruppo Facebook "Caro sindaco" - purtroppo ne passano molti dalle 6 la mattina alla sera. Trema la casa da come è ridotto male il manto stradale. Segnalato più volte al sindaco e in comune al responsabile addetto. È pericolosa una strada così. E rischia di creare danni. Come fare?". A fronte di tutto questo, e di altre segnalazioni delle persone che vivono in questa zona, è stata presentata dalla stessa Naldini un’interrogazione d’urgenza all’assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrini che ha confermato come l’amministrazione, di pari passo al bilancio e successivamente ai tempi necessari per ripristinare il manto stradale, sia a conoscenza del tutto: "Il dirigente dell’area tecnica - afferma l’assessore - è già a conoscenza del problemi a fronte di alcune segnalazione pervenuteci. Non è che riparando due buche si risolve il problema della viabilità a San Giovanni, basti pensare che lo scorso anno abbiamo messo a bilancio 1,5 milioni di euro per questo capitolo sulla riqualificazione dei manti stradali, ci stiamo adoperando per risolvere il tutto con fatti concreti e stanziamenti di bilancio.

Confermo che questi interventi sono programmati e mi riservo di fare un passaggio coi tecnici dell’ufficio manutenzioni per provvedere, provvisoriamente, a fare un piccolo intervento per risolvere in parte il problema". Si parla dell’estate come periodo indicato per cominciare i lavori che non dovrebbero avere una tempistica troppo lunga. Un fatto analogo, alcuni anni fa, si verificò all’altezza del ponte Pertini e anche lì, dopo vari solleciti dei residenti, fu risolto col completo rifacimento del manto stradale. La zona di via Spartaco Lavagnini non è la sola a essere oggetto di queste criticità, sono stati segnalati recentemente problemi anche nel punto più a sud di via Martiri della Libertà e, poco più in là, nella strada che dal Pruneto porta al cimitero cittadino.