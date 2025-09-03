Arezzo, 3 settembre 2025 – Alle ore 10 di venerdì 5 settembre, nella sede Cgil di San Giovanni Valdarno (Corso Italia n. 79) verrà presentato il sit in a sostegno della Global Sumud Flotilla che si terrà il giorno successivo, sabato 6 settembre a San Giovanni Valdarno.

L’iniziativa è promossa da Cgil, Libera, Arci, Anpi, Legambiente, Arezzo for Gaza, Centro Basaglia, Un ponte per, Demos, Isde medici per l’ambiente, Movimento 5 Stelle. Pd, Centro Enrico Berlinguer di Arezzo, Rifondazione Comunista, Alleanza Verdi Sinistra.

L’obiettivo è sostenere l’iniziativa umanitaria e nonviolenta promossa dalla Global Sumud Flotilla. L’invito è a manifestare per chiedere che si fermi la barbarie e che il governo italiano si schieri dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale.