"Sir" Mercati da Re Carlo III. Traina Aboca nell’alleanza per la nuova economia verde

C’era anche Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca Spa, fra il centinaio di dirigenti aziendali, scienziati e leader indigeni provenienti da tutto il mondo, che si sono riuniti per accelerare il passaggio a un’economia attenta alla natura, in occasione di un evento ospitato da Re Carlo III a Londra.

L’evento, che ha segnato il lancio nel Regno Unito della Circular Bioeconomy Alliance (CBA), voluta dal sovrano britannico, si è concentrato su come le comunità e le industrie della moda, dell’alimentazione e del settore farmaceutico possano abbracciare nuovi approcci basati sulla natura. Ripensare la finanza per la natura è fondamentale per catalizzare questa trasformazione economica e l’evento si è concentrato sull’esplorazione di nuovi approcci.

I partecipanti hanno discusso della necessità di Re-Nature, Re-Think e Re-Activate con l’obiettivo di creare un ecosistema che colleghi le aziende internazionali, gli stakeholder locali e l’industria finanziaria per ridisegnare olisticamente le catene di approvvigionamento attorno a paesaggi rigenerativi. Lo scorso settembre, Aboca aveva annunciato di essere diventata membro affiliato della Circular Bioeconomy Alliance: la designazione era avvenuta a seguito della conferma ricevuta direttamente da Marc Palahi, Ceo dell’ente benefico.

"La natura è anche il tessuto di base che sostiene tutte le nostre attività economiche – ha precisato Palahi - anche se il nostro sistema economico non la valorizza perché api, uccelli e alberi non ci mandano i conti. È tempo di reinventare il nostro mondo e di metterlo al centro della natura, il nostro capitale più importante e la base della salute e del benessere umano. Ciò richiede la comprensione, la valorizzazione e l’investimento nella Natura per trasformare la nostra economia piuttosto che per compensare il suo fallimento". Ricordiamo che Aboca, azienda con sede a Sansepolcro, è specializzata in prodotti terapeutici naturali e biodegradabili, è società "benefit" dal 2019 ed è certificata B Corp dal 2019.

Massimo Mercati ha incontrato di persona Re Carlo III e ha ribadito quanto già espresso a suo tempo: "Un grande onore far parte della Cba. In linea con l’impegno di Aboca per la One Health – ha detto - questa alleanza ha gli stessi obiettivi di proteggere la salute degli ecosistemi e delle persone del pianeta. Non può esistere una salute degli esseri viventi in un pianeta malato. La collaborazione inizierà presto con l’avvio di un "living lab" sull’agroforestazione in Valdichiana nell’area di produzione agricola di Montecchio e un altro in Valtiberina a Sansepolcro, grazie all’esperienza della Circular Bioeconomy Alliance".

“Plaudiamo la Circular Bioeconomy Alliance per il sostegno alla Living School dell’Amazzonia, che contribuirà a formare e preparare i futuri governatori e amministratori indigeni dei nostri territori della foresta pluviale”, ha dichiarato Uyunkar Domingo Peas Nampichkai, presidente della Amazon Sacred Headwaters Alliance. “Attraverso questo programma di formazione alla leadership, della durata di un anno, i nostri giovani saranno in grado di acquisire un profondo impegno nella difesa dei loro territori della foresta pluviale, dei loro diritti e dei loro stili di vita”.